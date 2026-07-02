TBMM’de staj yapan 18 yaş altı dört kız çocuğunun Meclis lokantasında çalışan kişiler tarafından taciz edildiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Davada sanıklar Durmuş Uğurlu’ya 6 yıl 16 ay 3 gün, Halil İlker Güner’e 1 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim Beşlioğlu’na 1 yıl 15 ay, Recep Seven’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık Ramazan Çetin ise suçlamalardan beraat etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 5 sanık hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

KARAR AÇIKLANDI

Davada yeni bir gelişme yaşandı, mahkeme kararını açıkladı. Davada sanıklar Durmuş Uğurlu’ya 6 yıl 16 ay 3 gün, Halil İlker Güner’e 1 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim Beşlioğlu’na 1 yıl 15 ay, Recep Seven’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık Ramazan Çetin ise suçlamalardan beraat etti.

TBMMde stajyer öğrenciye istismar davasında karar! 4 sanığa hapis cezası, 1 sanığa beraat

İşte isim isim verilen cezalar;

Sanık Ceza Durum Durmuş Uğurlu 6 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası Mahkum Halil İlker Güner 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası Mahkum İbrahim Beşlioğlu 1 yıl 15 ay hapis cezası Mahkum Recep Seven 6 yıl 3 ay hapis cezası Mahkum Ramazan Çetin - Beraat etti

TBMMde stajyer öğrenciye istismar davasında karar! 4 sanığa hapis cezası, 1 sanığa beraat

İDDİANAMEDE NELER VARDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden, olay tarihinde 18 yaşından küçük 4 mağdurun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Ramazan Çetin ve Recep Seven tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

"ZİNCİRLEME TACİZ"

İddianamede, mağdurlara yönelik kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olması nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtilmişti.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

TBMMde stajyer öğrenciye istismar davasında karar! 4 sanığa hapis cezası, 1 sanığa beraat

KENDİLERİNİ NASIL SAVUNDULAR?

Tutuklu sanık İbrahim Beşlioğlu, 14 senedir Meclis'te çalıştığını belirterek, ilk defa böyle bir şey yaptığını, çok pişman olduğunu ve fiziksel bir temasta bulunmadığını anlatmıştı.

Tutuklu sanık Durmuş Uğurlu ise mağduru tutarak kendisine çekme sebebinin iş yapmadığı için uyarı amacı taşıdığını, cinsel bir amacının olmadığını, mağduru araştırmadığını, iş dışında bir iletişim de kurmadığını beyan etmişti.

Tutuklu sanık Halil İlker Güner de üzerine atılı cinsel istismar suçunu kabul etmediğini, bahsi geçen mesajları attığını fakat mesajların taciz olduğunu düşünmediğini belirtmişti. Güner, stajı bittikten sonra mağdurla mesajlaştığını, onun da mesajlara cevap verdiğini anlatarak, attığı mesajların arkadaşça olduğunu, fiziksel temasta bulunmadığını ve attığı mesajların yanlış anlaşılma ihtimaline karşı silmesini istediğini savunmuştu.

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