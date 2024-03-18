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Haberler > Spor > Arda Güler'den olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: 'İşte budur'

Arda Güler'den olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: 'İşte budur'

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Spor Haberleri  / -

Önceki akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası ortalık karıştı. Fenerbahçe'nın 3-2 kazandığı karşılaşma sonrası, Trabzonsporlu taraftarlar sahaya indi. Futbolcular ile taraftarlar arasında arbede yaşandı. Olaylı derbi gündeme damgasını vururken, sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar.

Süper Lig'in 30.haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi skoruyla değil, yaşanan olaylarla gündemde! Fenerbahçe'nin, Trabzonspor deplasmanında maçı 3-2 kazanması sonrası sarı-lacivertli futbolcular orta sahada toplandı.

Kutlama yaptıkları sırada tribünden inen birkaç taraftar, futbolculara saldırdı. Olaylar giderek büyüdü ve istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan kavga hem Türkiye'de hem de Avrupa basınında geniş yankı buldu.

 

ARDA'DAN FLAŞ HAMLE!

Olaylı maçın ardından Fenerbahçe'nin gözde isimlerinden biri olan İsmail Yüksek'ten bir paylaşım geldi. Yüksek 'Ne büyük gurur Fenerbahçeli olmak!' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Yüksek'in paylaşıma bir yorum da Arda Güler'den geldi. Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Yüksek'in paylaşımına 'İşte budur' yorumunu yaptı.

İşte o paylaşım

Arda Güler'den olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: 'İşte budur' - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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