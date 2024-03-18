Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili 12 şahıs gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar olaylar sporseverleri şaşkına uğratmıştı.

Zorlu deplasmandan 3-2'lik zaferle dönen Sarı-lacivertli oyuncularla taraftarlar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel, kendisine saldırmaya çalışan bir taraftara yumruk atarak karşılık verdi.

Güvenlik görevlileri çıkan arbedeyi güçlükle ayırdı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: 12 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından soruşturma başlatıldığını açıklayarak 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

'LIVAKOVİC'I DARP EDEN TARAFTAR YAKALANDI'

Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli şahıs Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darp eden şahsın O.B. olduğu tespit edilmiş, şahıs Kalkınma Mahallesi'nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S., B.T. isimli şahıslar yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir.