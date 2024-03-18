Osayi Samuel ceza alacak mı? Trabzonspor Fenerbahçe maç sonu olayları sonrası Osayi ceza alır mı?

Osayi Samuel ceza alacak mı? | Kendisine doğru yürüyen maskeli bir taraftara yumruk atan Osayi - Samuel başta olmak üzere, döner tekme atan Michy Batshuayi, Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a saldıran Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz ile beraber birçok ismin ceza alabileceği belirtildi. En çok merak edilen isimler arasında Osayi Samuel yer aldı. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı olayları sonrası ceza alacaklar mı? İşte detaylar…

Osayi Samuel ceza alacak mı? Kendisine doğru yürüyen maskeli bir taraftara yumruk atan Osayi - Samuel başta olmak üzere, birçok futbolcunun ceza alabileceği belirtiliyor. Peki, Osayi Samuel ceza alır mı? İşte ayrıntılar…

OSAYİ SAMUEL CEZA ALACAK MI?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Sahaya giren taraftarı yumruklayan Osayi Samuel başta olmak üzere, Oosterwolde, Egemen Korkmaz, Batshuayi'nin ceza alacağı iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan kapsamlı araştırma sonrası yakın zamanda karar açıklanacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olayların bir benzeri geçen sezon oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçında yaşanmıştı.

O dönem Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, sahaya giren bir taraftara fiziksel müdahalede bulununca kırmızı kart görüp, 1 maç men cezası almıştı.

PFDK tarafından yapılan açıklama Josef için şu ifadeler kullanılmıştı:

9- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu JOSEF DE SOUZA DIAS hakkında, 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de, kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir.

Bursaspor'un eski kalecisi Harun Tekin de 2012-2013 sezonunda Kasımpaşa ile oynanan bir maç sonrası sahaya giren taraftarı dövdüğü için 4 maç ceza almıştı.

PFDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

BURSASPOR Kulübü sporcusu HARUN TEKİN'in, 31.03.2013 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarına yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.