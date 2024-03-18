Taraftarla kavga eden futbolcu ceza alır mı? Futbolcu taraftarla kavga ederse kaç maç ceza alır?

TFF Futbol Disiplin Talimatı’nda bu konu ile ilgili net bir maç cezası bulunmamaktadır. Sportmenliğe aykırı davranışlarda futbolcular 1 ila 3 maçtan men cezası almaktadır. | Süper Lig’de her hafta yeni bir futbol dışı olay gündem oluyor. Son oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından taraftarla kavga eden futbolcu cezası nedir, kaç maç ceza alır merak edildi. İşte TFF Futbol Disiplin Talimatı maddeleri…

Taraftarla kavga eden futbolcu ceza alır mı? Son oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından taraftarla kavga eden futbolcu cezası nedir, kaç maç ceza alır merak edildi. İşte TFF Futbol Disiplin Talimatı maddeleri haberimizde…

TARAFTARLA KAVGA EDEN FUTBOLCU CEZASI

MADDE 36 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren eylemlerde bulunan veya basın ve yayın organları ya da sosyal medya aracılığıyla sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklama ya da beyanlarda bulunan;

(a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası,

(b) Yöneticilere 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 100.000.-TL’den 520.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 52.000.-TL’den 260.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 32.000.-TL’den 100.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 20.000.-TL’den 40.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası,

(ç) Kulüplere ise Süper Lig için 160.000.-TL’den 800.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 80.000.- TL’den 400.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 52.000.-TL’den 260.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 26.000.-TL’den 132.000.-TL’ye kadar para cezası, verilir.

(d) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 400.000.-TL’den 1.200.000.-TL’ye kadar,

1. Lig için 220.000.-TL’den 600.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 120.000.-TL’den 220.000.TL’ye kadar, 3. Lig için 60.000.-TL’den 120.000.-TL’ye kadar para cezası, ayrıca açıklamanın herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da bu fıkranın (b) bendine göre ceza verilir.

(...)

MADDE 44 – SALDIRI

(1) halinde; Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması

(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 105.000.-TL’den 450.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 60.000.-TL’den 210.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 45.000.-TL’den 90.000.TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 25.500.-TL’den 45.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 195.000.-TL’den 825.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 105.000.-TL’den 450.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 75.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 45.000.-TL’den 105.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

(3) Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür.

MADDE 45 – KAVGA

Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen

(a) Futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 60 ila 200 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL’den 390.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 39.000.TL’den 180.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.500.-TL’den 78.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 39.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.