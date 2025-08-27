Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dinamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dinamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

- Güncelleme:
Dinamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda iki önemli takım mücadele edecek. Maccabi Tel Aviv ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise şimdiden "Dinamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda,?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda futbolseverlerin ilgisini çeken büyük bir mücadele gerçekleşecek. Maccabi Tel Aviv ile Dinamo Kiev, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında karşılaşacak.

Avrupa'daki yolunu sürdürmek isteyen iki ekip hata yapmadan sahadan ayrılmak istiyor. Peki, Dinamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...

Dinamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda,? - 1. Resim

MACCABI TEL AVIV-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Maccabi Tel Aviv-Dinamo Kiev maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. 

Dinamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda,? - 2. Resim

MACCABI TEL AVIV-DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv-Dinamo Kiev maçı Türkiye'de yayınlanmamaktadır. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor. 

