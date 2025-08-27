UEFA Avrupa Ligi play-off turunda futbolseverlerin ilgisini çeken büyük bir mücadele gerçekleşecek. Maccabi Tel Aviv ile Dinamo Kiev, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında karşılaşacak.

Avrupa'daki yolunu sürdürmek isteyen iki ekip hata yapmadan sahadan ayrılmak istiyor. Peki, Dinamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...

MACCABI TEL AVIV-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Maccabi Tel Aviv-Dinamo Kiev maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

MACCABI TEL AVIV-DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv-Dinamo Kiev maçı Türkiye'de yayınlanmamaktadır. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.