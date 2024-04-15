Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında

Türkiye'nin ikinci turu 28 Mayıs 2023'te gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından oluşturulan yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan, kariyeri ve tecrübeleriyle dikkat çeken bir isimdir. Hakan Fidan kimdir? Hakan Fidan kaç yaşındadır? İşte Hakan Fidan'ın hayatı ve kariyeri...

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan, 1968 yılında Ankara Hamamönü'nde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'nda başladı ve buradan mezun oldu. Akademik kariyerine Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) görevi sırasında devam etti. Yurtdışı NATO görevi esnasında University of Maryland University College'da Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisansını tamamlayan Fidan, daha sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. Evli ve üç çocuk babası olan Hakan Fidan son derece başarılı bir kariyere sahiptir.

HAKAN FİDAN'IN KARİYERİ VE BİYOGRAFİSİ

TSK'daki hizmetinin ardından akademik alana yoğunlaşan Fidan, Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinde uluslararası ilişkiler alanında dersler verdi. Devlet kademelerinde dış politika ve güvenlik alanlarında önemli görevler üstlendi. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Başbakanlık Dış Politika ve Güvenlik Konularından Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Başbakan Özel Temsilciliği, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşar Yardımcılığı ve MİT Müsteşarlığı/Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda bulundu.

2010 yılında MİT Müsteşarı olarak atanan Hakan Fidan, 13 yıl boyunca bu görevde bulundu. Dış politika ve güvenlik konularındaki uzmanlığıyla dikkat çeken Fidan, Türkiye'nin uluslararası alandaki temsilini sağlamlaştırmak için çaba harcadı.