Kış mevsiminde Anadolu'nun eşsiz manzaraları eşliğinde yolculuk yapmak isteyenler için Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Ankara-Kars ve Kars-Ankara güzergahlarında gerçekleştirilecek 2026-2027 kış sezonu seferlerinin tarihleri ve oda fiyatları belli oldu. İşte, Doğu Ekspresi bilet fiyatları...

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Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi 21 Aralık 2026'da Ankara'dan hareket edecek. Bireysel yolcular için bilet satışlarının bugün saat 13.55'te başlaması beklenirken sezon boyunca iki yönde toplam 70 sefer düzenlenecek. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, seferler ne zaman yapılacak ve biletler nereden alınacak?

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonu sefer takvimi ve oda fiyatları güzergaha ve döneme göre değişiyor. Ankara-Kars yönünde düşük dönem için oda fiyatı 16 bin 500 TL, yüksek dönem için 20 bin TL olarak ücretlendiriliyor. Kars-Ankara yönünde ise düşük dönem oda fiyatı 15 bin TL, yüksek dönem fiyatı 18 bin TL olacak.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Biletler bugün satışa çıkıyor!

DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ SAAT KAÇTA SATIŞA ÇIKIYOR?

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonunda seyahat etmek isteyen yolcular için bireysel bilet satışları bugün saat 13.55'te başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre biletler TCDD Taşımacılık'ın satış kanalları üzerinden temin edilebilecek.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Biletler bugün satışa çıkıyor!

DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ankara-Kars yönündeki Turistik Doğu Ekspresi seferleri 21 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Mart 2027'ye kadar devam edecek. Kars-Ankara yönündeki seferler 23 Aralık 2026'da başlayacak ve 12 Mart 2027'de sona erecek.

Sezon boyunca yolcular, başkentten başlayarak Doğu Anadolu'nun kış manzaralarını tren yolculuğu sırasında izleyebilecek. Ankara-Kars seferlerinde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılacak.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Biletler bugün satışa çıkıyor!

DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Turistik Doğu Ekspresi'nin bireysel biletleri TCDD Taşımacılık'ın satış kanalları üzerinden satın alınabilecek. Bilet alırken seyahat yönünün, hareket tarihinin ve uygulanacak fiyat döneminin doğru seçilmesi gerekiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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