Dolar ne kadar, euro kaç para? 12 Eylül döviz fiyatlarında son durum

Dolar haftanın son işlem gününde kaç para oldu, euro ne kadar, düştü mü çıktı mı? Döviz fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Ekonomistler ve yatırımcılar dolar ve eurodaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki dolar kaç para, 1 euro kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

DOLAR NE KADAR OLDU? 12 EYLÜL DOLAR FİYATI

Serbest piyasada dolar 12 Eylül cuma günü saat 09:30 itibariyle 41.3650 TL’den alınıp 41.3729 TL’ye satılıyor. Dolar düne nazaran yüzde 0.10 yükselişle güne başlamış oldu.

EURO KAÇ TL? 12 EYLÜL EURO FİYATI

Serbest piyasalarda euro 12 Eylül cuma günü saat 09:30 itibariyle 48.5257 TL’den alınıp 48.6133 TL’den satılıyor. Euro'daki değişimi ise düne göre yüzde -0.07.

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin ise 56.1299 TL’den işlem görüyor.