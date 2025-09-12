Dolar ne kadar, euro kaç para? 12 Eylül döviz fiyatlarında son durum
Yatırımcısının yakından takip ettiği döviz fiyatlarında son durum merak ediliyor. Dolar ve euro almak isteyenler kaç para olduğunu araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu, euro kaç para? İşte piyasalardaki son rakamlar...
DOLAR NE KADAR OLDU? 12 EYLÜL DOLAR FİYATI
Serbest piyasada dolar 12 Eylül cuma günü saat 09:30 itibariyle 41.3650 TL’den alınıp 41.3729 TL’ye satılıyor. Dolar düne nazaran yüzde 0.10 yükselişle güne başlamış oldu.
EURO KAÇ TL? 12 EYLÜL EURO FİYATI
Serbest piyasalarda euro 12 Eylül cuma günü saat 09:30 itibariyle 48.5257 TL’den alınıp 48.6133 TL’den satılıyor. Euro'daki değişimi ise düne göre yüzde -0.07.
STERLİN KAÇ TL?
Sterlin ise 56.1299 TL’den işlem görüyor.
