Eda Sakız kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Burak Bulut'un eşi araştırılıyor

2024'ün Eylül ayında nişanlanan ve düğünleri merakla beklenen Burak Bulut ve Eda Sakız dün akşam dünya evine girdi. Düğünde Eda Sakız'a takılan altınlar dikkat çekti. Genç fenomen taşımakta zorluk çekti. Öte yandan şarkıcı Burak Bulut ile evlenen Eda Sakız'ın kim olduğu ve ne iş yaptığı araştırıldı.

EDA SAKIZ KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Türk pop müziğinin yeni isimlerinden Eda Sakız, sesiyle değil sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. 19 Ağustos 1999’da Mersin’de dünyaya gelen Eda Sakız, enerjisi ve samimi duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip... 26 yaşındaki genç sanatçı müzik kariyerini ve sosyal medyadaki başarısını birlikte götürüyor. Paylaşımları ilgi ile takip ediliyor, hayran kitlesi ise her geçen gün artıyor.

EDA SAKIZ'IN TİKTOK, INSTAGRAM VE YOUTUBE HESAPLARI

2019 yılında TikTok platformunda paylaştığı videolarla dikkat çeken Eda Sakız, Instagram ve YouTube’da da aktif olarak genç kitlelere ulaştı.

EDA SAKIZ'IN MÜZİK HAYATI

2021 yılında “Son Kere Dinle” şarkısıyla müzik hayatına adım attı. Genç şarkıcı modern pop ezgilerini romantik ve duygusal sözlerle karıştırıyor.

EDA SAKIZ BURAK BULUT İLE EVLENDİ

Eda Sakız, 25 Eylül 2024’te nişanlandığı Burak Bulut ile dün akşam dünya evine girdi. Çiftin nikah şahidi ise İrem Derici ve Kurtuluş Kuş oldu. Eda Sakız ve Burak Bulut'un düğününde takılan takılar sosyal medyada viral oldu.

KAYNANA HEDİYE YAĞDIRDI

Düğünden gelen görüntüler çok konuşuldu. Eda Sakız'ın kollarına boy boy takılan altınlar dikkat çekti. Kaynana damada Rolex hediye etti.

İREM DERİCİ EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Burak Bulut'un düğününde nikah şahidi olan İrem Derici hayatının şokunu yaşadı. Alişan sahne alırken yanına gelen Melih Jön Kunukçu evlenme teklifi etti. İrem Derici, ''Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum. Ölene kadar sonsuza kadar Evet'' dedi.



