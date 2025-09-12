Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
EGM ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı 2025: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

- Güncelleme:
ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı merak edilip araştırılıyor. 116. dönem sınavlarına katılan adaylar sonuçlarını EGM'nin internet adresi üzerinden öğrenebilecek. ÖGG sınav sonuçlarının bugün erişime açılması bekleniyor. İşte, ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı…

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinden duyurulacak. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sorgulama ekranı...

Türkiye'nin özel güvenlik profili

116. ÖGG SONUÇ TARİHİ BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

ÖGG sınav sonuçlarının bugün duyurulması bekleniyor.  Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı için süreç 18 Temmuz günü başlamıştı. Sınavlar 24 Ağustos'ta uygulandı.

Sınav sonuçlarının açıklanması üzerine sorgulama işlemini adaylar www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden öğrenebilecek.

ÖGG sınavına katılım için adaylar silahsızda 550 TL, silahlı ve silah farkında ise 700 TL ödeme yaptı. Sınav ücretleri Halk Bankası hesaplarına yatırıldı.

Özel güvenlik hizmetlerine düzenleme

EGM ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 

EGM tarafından gerçekleşen ÖGG sınavı, yılda iki kez düzenlenecek. 117. dönem ÖGG 19 Ekim'de, 118. ÖGG de 14 Aralık günü gerçekleşecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

