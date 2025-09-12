Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 13-14 Eylül sınav takvimi

2025 yılı sınav takvimi yoğun bir şekilde devam ediyor. KPSS sınavından YKS, ALES, TUS'a kadar birçok farklı alanda oturumlar düzenleniyor.

Adaylar her sene sınav takvimine göre planlarını yaparken hem de hazırlıklarını tamamlıyor. Diğer yandan da hafta sonu hangi sınavların olduğu arama motorlarında sık sık araştırılıyor.

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

Bu hafta sonu Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) sınavı vardır.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 13 Eylül Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak.

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı ise 14 Eylül Pazar günü saat 10:15'te gerçekleşecektir.

ÖSYM, sınav günü yoğunluk yaşanmaması adına sınav belgelerinin daha önce kontrol edilmesini gerektiğini ve sınav merkezlerine erken gidilmesini öneriyor.