Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 13-14 Eylül sınav takvimi

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 13-14 Eylül sınav takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 13-14 Eylül sınav takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birçok aday, hafta sonu gerçekleşecek herhangi bir sınavın olup olmadığını merak ediyor. Konuya ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. Peki, Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 12-14 Eylül 2025 sınav takvimi...

2025 yılı sınav takvimi yoğun bir şekilde devam ediyor. KPSS sınavından YKS, ALES, TUS'a kadar birçok farklı alanda oturumlar düzenleniyor. 

Adaylar her sene sınav takvimine göre planlarını yaparken hem de hazırlıklarını tamamlıyor. Diğer yandan da hafta sonu hangi sınavların olduğu arama motorlarında sık sık araştırılıyor. 

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 13-14 Eylül sınav takvimi - 1. Resim

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

Bu hafta sonu Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) sınavı vardır. 

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 13 Eylül Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak.

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 13-14 Eylül sınav takvimi - 2. Resim

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı ise 14 Eylül Pazar günü saat 10:15'te gerçekleşecektir.

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 13-14 Eylül sınav takvimi - 3. Resim

ÖSYM, sınav günü yoğunluk yaşanmaması adına sınav belgelerinin daha önce kontrol edilmesini gerektiğini ve sınav merkezlerine erken gidilmesini öneriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İmamoğlu hakim karşısında! 'Diploma davasında' 8 yıl hapsi isteniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda ve nerede izlenir? Beşiktaş'ta maç öncesi 2 eksik! - HaberlerBeşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda ve nerede izlenir? Beşiktaş'ta maç öncesi 2 eksik!Gerede Panayırı ne zaman? 2025 Gerede Panayırı takvimi - HaberlerGerede Panayırı ne zaman? 2025 Gerede Panayırı takvimiEyüpspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de 5. hafta başlıyor! - HaberlerEyüpspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de 5. hafta başlıyor!Özlem Vural Gürzel kimdir, nereli, kaç yaşında? Beykoz Belediye Başkan Vekili CHP’den istifa etti - HaberlerÖzlem Vural Gürzel kimdir, nereli, kaç yaşında? Beykoz Belediye Başkan Vekili CHP’den istifa etti2026 Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak? - Haberler2026 Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak?Murat Salar kimdir, ne iş yapıyor? - HaberlerMurat Salar kimdir, ne iş yapıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...