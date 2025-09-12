Ortak yazılı sınav ne zaman yapılacak, tarih belli mi? 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf sınavları

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) ülke genelinde hayata geçirilen ortak yazılı sınav uygulamasının 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacağı tarihler belli oldu. Belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde 10 ortak yazılı sınav yapılacak. MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak? sorusu araştırılıyor, işte ayrıntılar...

ORTAK YAZILI SINAVLAR HANGİ SINAFLARA YAPILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıfları için geçerli olacak. Ülke genelinde 10 ortak yazılı sınav yapılacak.

ORTAK YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN?

Yayımlanan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025’te, 2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026’da, 2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026’da yapılacak. Bu sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ortaya koyacak.