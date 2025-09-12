Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ortak yazılı sınav ne zaman yapılacak, tarih belli mi? 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf sınavları

Ortak yazılı sınav ne zaman yapılacak, tarih belli mi? 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf sınavları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ortak yazılı sınav ne zaman yapılacak, tarih belli mi? 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf sınavları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ülke genelinde yapılacak olan ortak sınavların tarihleri açıklandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde toplam 10 ortak yazılı sınav yapılması bekleniyor. Peki MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak? İşte 1. dönem ve 2. dönem yazılı sınav tarihleri ile ilgili detaylar bu haberde... 

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) ülke genelinde hayata geçirilen ortak yazılı sınav uygulamasının 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacağı tarihler belli oldu. Belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde 10 ortak yazılı sınav yapılacak. MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak? sorusu araştırılıyor, işte ayrıntılar... 

ORTAK YAZILI SINAVLAR HANGİ SINAFLARA YAPILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıfları için geçerli olacak. Ülke genelinde 10 ortak yazılı sınav yapılacak.

ORTAK YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN?

Yayımlanan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025’te, 2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026’da, 2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026’da yapılacak. Bu sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ortaya koyacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

“Doktora gitmiyorum, ölümüm duyulacak” demişti! Sürpriz dönüş: Son haline yorum yağdıYürekler ağza geldi! Köpeklerden kaçarken yere düşen çocukları vatandaşlar kurtardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 12 Eylül Kanal D yayın akışı paylaşıldı - HaberlerArka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 12 Eylül Kanal D yayın akışı paylaşıldıBugün hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? 12 Eylül hava durumu tahmini - HaberlerBugün hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? 12 Eylül hava durumu tahminiAlmanya - Finlandiya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Finale çıkan takım belli olacak... - HaberlerAlmanya - Finlandiya basket maçı ne zaman, saat kaçta?Türkiye basketbol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerTürkiye basketbol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kocaeli'deki yangın söndürüldü mü? Son dakika Başiskele'de lojistik deposu alev aldı - HaberlerKocaeli'deki yangın söndürüldü mü? Son dakika Başiskele'de lojistik deposu alev aldıTürkiye Yunanistan'ı yenerse finalde rakibi kim olur? - HaberlerTürkiye Yunanistan'ı yenerse finalde rakibi kim olur?
Sonraki Haber Yükleniyor...