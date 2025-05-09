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Engelliler Haftası ne zaman? 2025 Engelliler haftası takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Engelliler Haftası ne zaman? 2025 Engelliler haftası takvimi
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Her sene Mayıs ayının ikinci haftasında Engelliler Haftası kutlanmaktadır. Toplumda engelli bireylere yönelik farkındalığı arttırmak adına bu hafta büyük bir önem taşır.

Engelliler Haftası, toplumsal duyarlılığı en yüksek noktaya ulaştığı bir zaman dilimidir. Toplumda engellilere karşı ön yargının kırılması ve haklarının korunması için bu hafta çok değerlidir.

Engelli bireylerin hayat standartlarının maksimum seviyeye çıkması için eğitim kurumları, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri çalışmalar düzenlemektedir. 

Engelliler Haftası ne zaman? 2025 Engelliler haftası takvimi - 1. Resim

2025 ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasındadır. Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde bu özel günü kutlamaktadır.

Engelliler Haftasında; engelliliğin oluşturduğu sorunlar, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde titizlikle durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili birçok program yayınlar.

Okullarda o hafta her gün ayrı bir engellilikle ilgili konu işlenir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki bazı programlar uygulanmasını istemiştir. 

Engelliler Haftası ne zaman? 2025 Engelliler haftası takvimi - 2. Resim

ENGELLİLER HAFTASI TAKVİMİ

  1. 10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı
  2. 11 Mayıs Görmeyenler günü
  3. 12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü
  4. 13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü
  5. 14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü
  6. 15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü
  7. 16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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