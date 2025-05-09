Engelliler Haftası ne zaman? 2025 Engelliler haftası takvimi

Her sene Mayıs ayının ikinci haftasında Engelliler Haftası kutlanmaktadır. Toplumda engelli bireylere yönelik farkındalığı arttırmak adına bu hafta büyük bir önem taşır.

Engelliler Haftası, toplumsal duyarlılığı en yüksek noktaya ulaştığı bir zaman dilimidir. Toplumda engellilere karşı ön yargının kırılması ve haklarının korunması için bu hafta çok değerlidir.

Engelli bireylerin hayat standartlarının maksimum seviyeye çıkması için eğitim kurumları, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri çalışmalar düzenlemektedir.

2025 ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasındadır. Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde bu özel günü kutlamaktadır.

Engelliler Haftasında; engelliliğin oluşturduğu sorunlar, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde titizlikle durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili birçok program yayınlar.

Okullarda o hafta her gün ayrı bir engellilikle ilgili konu işlenir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki bazı programlar uygulanmasını istemiştir.

ENGELLİLER HAFTASI TAKVİMİ

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı 11 Mayıs Görmeyenler günü 12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü 13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü 14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü 15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü 16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.