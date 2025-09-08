"Ensar Aytekin kimdir" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ensar Aytekin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Ensar Aytekin’in kariyeri ve siyasi hayatı...

ENSAR AYTEKİN KİMDİR?

Ensar Aytekin 7 Nisan 1972 yılında Ardahan Çıldır'da doğdu. Şu anda 53 yaşında olan Aytekin, mali müşavir ve siyasetçidir. Ayrıca 27 ve 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir milletvekilidir.

İlk ve ortaöğretimini Ardahan'da tamamladı. Lise öğrenimini Kars Ticaret Lisesinde gördü. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olup mali müşavirlik yapmaktadır.

ENSAR AYTEKİN'İN SİYASİ KARİYERİ

2001-2002 yılları arasında CHP Edremit İlçe Gençlik Kolu Başkanlığı yaptı. 2003-2005 yılları arasında CHP Edremit İlçe Saymanı olarak görev yaptı. 2005-2007 yılları arasında CHP Edremit İlçe Sekreteri olarak çalıştı. 2012-2015 yılları arasında CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2013-2016 yılları arasında CHP Parti Okulu Eğitmeni olarak görev yaptı. 2015 Haziran seçimleri Balıkesir 6. sıra milletvekili adayı oldu. 2015 Kasım seçimleri Balıkesir 4. sıra milletvekili adayı oldu.

2018 genel seçimlerinde 27. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir milletvekili olarak seçildi. Ayrıyeten mecliste şu an "İçişleri Komisyonu üyesi" ve "Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi" olarak görev yapmaktadır..