Ufuk Aytekin kimdir? FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıktı

Bursa'da meydana gelen orman yangının faili FETÖ'cü Ufuk Aytekin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye'nin gündemine oturan Aytekin’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçlamasıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan da ihraç edildiği öğrenildi. Bursa orman yangınını çıkaran FETÖ'cü kundakçı Ufuk Aytekin kimdir? Bütün detaylarıyla haberimizde...

Bursa’nın Harmancık ilçesinde 3 gün önce başlayan ve geniş bir alanı etkisi altına alan orman yangınının faili belli oldu. FETÖ bağlantısı olduğu ortaya çıkan 30 yaşındaki Ufuk Aytekin’in yangını benzin dökerek kasıtlı şekilde çıkardığı belirlendi. Aytekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangın sonucunda binlerce dönüm ormanlık alan kül olurken, çok sayıda hayvan da hayatını kaybetti.

Peki FETÖ'cü kundakçı Ufuk Aytekin kimdi, FETÖ ile bağlantısı neydi? Yangını kasten çıkardığı belirlenen Ufuk Aytekin’in geçmişi dikkat çekiyor.

UFUK AYTEKİN ORMANI NASIL YAKTI?

Yürütülen soruşturmada, 03 HK 184 plakalı kamyonet ile olay yerine geldiği tespit edilen Ufuk Aytekin’in Kışmanlar köyünde benzin dökerek yangını başlattığı tespit edildi. Kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunurken, şüphelinin bir akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişelere benzin doldurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Aytekin’in önce pet şişelerdeki suyu çiçeklere döktüğü, ardından şişelere benzin doldurarak olay yerine gittiği görüntülendi.

UFUK AYTEKİN KİMDİR, FETÖ İLE BAĞLANTISI NE?

Ufuk Aytekin’in geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptığı ortaya çıktı. 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan Ufuk Aytekin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaptı. 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Aytekin, 2021 yılında TSK’dan ihraç edildi.

UFUK AYTEKİN YANGINI İTİRAF ETTİ Mİ?

Ufuk Aytekin'in geçmişte psikiyatri tedavisi gördüğü ve ihraç sonrası ruhsal problemler yaşadığı da dosyada yer aldı. Aytekin, gözaltı sürecinde verdiği ifadede Kışmanlar Parkı’nda ağaçları kasıtlı olarak tutuşturduğunu itiraf etti.

UFUK AYTEKİN NEDEN TUTUKLANDI?

Bursa’nın Harmancık ilçesindeki Kışmanlar köyünde çıkan yangının faili olarak tutuklanan Ufuk Aytekin, hem FETÖ bağlantısı hem de ruhsal sorunlarıyla gündeme geldi. Başta sabotaj şüphesiyle yürütülen soruşturma, Aytekin’in itirafı ve kamera görüntüleriyle netlik kazandı. Ufuk Aytekin, çıkarıldığı mahkemece “kasten orman yangını çıkarmak” ve “terör örgütü üyeliği” suçlarından tutuklandı.