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Ergin Ataman 2023 yılından beri Panathinaikos takımını çalıştırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ergin Ataman 2023 yılından beri Panathinaikos takımını çalıştırıyor
Euroleague, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski basketbolcu Ergin Ataman, basketbol alanında adından söz ettirirken hangi takımda merak edildi. Başarılı ismi takip edenler kim olduğunu araştırırken hangi takımı çalıştırıyor sorusuna cevap arıyor. Ataman, 7 Ocak 1966 yılında dünyaya geldi. İşte başarıları...

İlk ve ortaokul eğitimlerini İtalyan Lisesi'nde tamamlayan isim gündemde yer alırken çalıştırdığı takım merak konusu oldu. Basketbolseverlerin severek takip ettiği isim hakkında bilgiler...

1966 senesinde doğan isim, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1978 senesinde Eczacıbaşı'nda basketbol hayatına başladı.

Antrenörlük hayatında Ataman, 2002 senesinde Montepaschi Siena ile FIBA Saporta Kupası'nı kazanırken 2012'de Beşiktaş ile EuroChallange ve 2016'da Galatasaray ile EuroCup kazandı. 2021 ve 2022 yıllarında Anadolu Efes ile EuroLeague kazanarak adından söz ettirdi.

2021 yılında EuroLeague Yılın Koçu seçilen isim, Avrupa'nın dört farklı kupasını da kazanan üçüncü antrenör olarak anılıyor.

Ergin Ataman 2023 yılından beri Panathinaikos takımını yönetiyor - 1. Resim

Ataman, 21 Nisan 2023 tarihinde A1 Ethnikis ve EuroLeague ekibi olan Panathinaikos ile 2 senelik sözleşme imzalarken 20 Haziran'da resmi olarak açıklandı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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