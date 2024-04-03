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Erken yerel seçim için Anayasa değişikliği gerekiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erken yerel seçim için Anayasa değişikliği gerekiyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

5 yılda bir yapılan yerel seçimlere ilişkin merak edilen konuların başında erkene alınabilme veya ertelenme ihtimali yer alıyor. Peki, yerel seçimler erkene alınabilir mi? Genel seçimlerin erken seçim olarak yapıldığına daha önce birçok kez şahit olmuştuk. Yerel seçimlerinde genel seçimler gibi erkene alınabilmesi mümkün mü merak ediliyor. Erken yerel seçim, genel seçim gibi alınması kısmen daha kolay bir karar değil. İşte nedeni…

Erken yerel seçim olur mu, kararı nasıl alınır? Yerel seçimler de tıpkı genel seçimler gibi 5 yılda bir yapılmaktadır. Genel seçimlerin erkene alınabilmesine birçok kez tanık olduk. Peki ya erken yerel seçim kararı nasıl alınır? İşte yerel seçim erken alınabilir mi sorusunun cevabı…

YEREL SEÇİM ERKENE ALINABİLİR Mİ?

Anayasa’nın 127’nci maddesinde yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı şu şekilde yer almıştır:

Mahalli idarelerin seçimleri, Anayasa'nın 67’nci maddesindeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.

Anayasa’da yerel seçimlerin 5 yılda bir yapılabileceği açıkça belirtildiği için kararname veya kanunlar ile yerel seçimin erkene alınması mümkün değildir. Yerel seçimlerin erkene alınabilmesi için Anayasa değişikliği yapılması gereklidir.

Peki, Anayasa değişikliği nasıl yapılır?

Anayasa değişikliği teklifi, 600 milletvekilinin yer aldığı TBMM’de üye tam sayısının en az üçte biri ile yani 200 milletvekilinin teklifi ile yapılabilir.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Anayasa değişikliği teklifinin her bir maddesi 360 ile 400 milletvekilinin kabul oyu vermesi durumunda halkoylamasına sunulur.

TBMM’de 400 milletvekilinin teklife onay vermesi durumunda ise Anayasa teklif maddeleri doğrudan kabul edilir.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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