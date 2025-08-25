Ersin Görkem kimdir? Bestemsu Özdemir ile evleniyor

Bestemsu Özdemir’in eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile evleniyor. Sosyal medyada paylaşılan gönderiler sonrası Bestemsu Özdemir'in evlendiği Ersin Görkem'in hayatı ve kariyeri merak edildi.

ERSİN GÖRKEM KİMDİR?

Türk basketbolunun tanınan isimlerinden Ersin Görkem, 8 Ekim 1977’de Ankara’da doğdu. 1.97 metre boyundaki eski forvet oyuncusu, profesyonel basketbol kariyerine 1998-1999 sezonunda Galatasaray altyapısında başladı.

Türkiye Basketbol Ligi’nde Darüşşafaka, Banvitspor, Antalya Büyükşehir Belediyespor, Kepez Belediyespor, Trabzonspor ve Aliağa Petkim gibi önemli kulüplerde forma giydi.

416 maçta 3.879 sayı kaydederek 2014-2015 sezonunda aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Son dönemlerde ise Bestemsu Özdemir ile aldığı evlilik kararıyla gündeme geldi.

ERSİN GÖRKEM NE İŞ YAPIYOR?

Ersin Görkem, 2015 yılında basketbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra spor medyasına geçiş yaptı. Şu anda çeşitli televizyon kanallarında ve dijital platformlarda basketbol yorumcusu olarak görev yapıyor.

BESTEMSU ÖZDEMİR EVLENDİ Mİ, KİMİNLE?

Bestemsu Özdemir, 25 Ağustos 2025’te Fethiye’de düzenlenecek sade bir törenle eski basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile evleniyor. Çiftin, bir arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı ve ilişkilerinin kısa sürede evlilik kararına dönüştüğü biliniyor.