Eskişehir elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler, Mahmudiye...)

Eskişehir elektrik kesintisi 16, 17 ve 18 Kasım 2026 programı, planlı bakım ve şebeke çalışmaları kapsamında araştırılıyor. Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler, Mahmudiye ve diğer ilçelerin bazı mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerden etkilenecek cadde ve sokaklar ile elektriklerin yeniden verileceği saatler merak ediliyor.

Kaydet a- | +A

Eskişehir'de 16, 17 ve 18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Odunpazarı ve Tepebaşı başta olmak üzere Çifteler, Mahmudiye, Seyitgazi, Sivrihisar, Alpu ve Beylikova ilçelerinde bakım, yatırım ve şebeke düzenleme çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 16, 17 ve 18 Kasım Eskişehir elektrik kesintisi programı, etkilenecek mahalleler ve kesinti saatleri...

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

ODUNPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Kasım 2026 15:00 - 16 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 13 Kasım 2026

ODUNPAZARI PARK BAHCELER TARAFINDAN AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMALARI Etkilenen bolgeler: ORHANGAZİ (ÇEMBER, ÇETİNALP, DİNLER, GİDER, GİDERLER, GÖNÜLDEN, GÜLEREN, HAYAL, ILIMLI, KARATEPE, KARATEPELER, KONAKPINAR, ORAL, ÖZPINAR, PEKŞEN, PERVİN, SANCAKLAR, SÜLEYMAN NAZİF, UĞUR, YAVUZALP)



16 Kasım 2026 14:00 - 16 Kasım 2026 15:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 13 Kasım 2026

ODUNPAZARI PARK BAHCELER TARAFINDAN AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMALARI Etkilenen bolgeler: ORHANGAZİ (ATAOL, ERAY, KIRMIZILALE, OKTAYER, ONURAL)



16 Kasım 2026 13:00 - 16 Kasım 2026 14:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 13 Kasım 2026

ODUNPAZARI PARK BAHCELER TARAFINDAN AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMALARI Etkilenen bolgeler: ORHANGAZİ (BEGÜMHAN, DEKORLU)



16 Kasım 2026 10:30 - 16 Kasım 2026 12:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 13 Kasım 2026

ODUNPAZARI PARK BAHCELER TARAFINDAN AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMALARI Etkilenen bolgeler: HUZUR (ALTINPINAR, HUZURKENT, KAYALIDERE, YILDIZLAR)



16 Kasım 2026 10:00 - 16 Kasım 2026 15:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 13 Kasım 2026

alpu karayolu çalışması kapsamında ag şebekede direk deplase edilecek Etkilenen bolgeler: KARACAHÖYÜK (551.SOKAK, 552.SOKAK, 553.SOKAK, 554.SOKAK, 555.SOKAK, 556.SOKAK, 558.SOKAK, 559.SOKAK, 560.SOKAK, 562.SOKAK, ALPU YOLU)



16 Kasım 2026 09:00 - 16 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 13 Kasım 2026

harmandalı hat bakım çalışması yapılacak Etkilenen bolgeler: AKYURT (AKYURT); FAHRİYE (FAHRİYE); HAMİDİYE (HAMİDİYE); HARMANDALI (HARMANDALI); IŞIKÖREN (IŞIKÖREN); KARATEPE; SARIKAVAK (SARIKAVAK); TOKATHAN (TOKATHAN); TÜRKMENTOKAT; YAHNİKAPAN (YAHNİKAPAN)



16 Kasım 2026 09:00 - 16 Kasım 2026 15:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 12 Kasım 2026

Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Etkilenen bolgeler: GÖKMEYDAN (ALYILDIZ, BORSA, GAYRETTEPE, İBNİ SİNA, ONDOKUZ MAYIS); GÜNDOĞDU (BORSA, TUZCUOĞLU); ŞEKER

16 Kasım 2026 09:00 - 16 Kasım 2026 10:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 13 Kasım 2026

ODUNPAZARI PARK BAHCELER TARAFINDAN AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMALARI Etkilenen bolgeler: KARAPINAR (BAYRAMLAR, BEYLİKOVA, CİHAN, DÜZLÜK, HACI HASAN, KAMBURLAR, KARAÇOBAN, KÖŞEBAŞI, KURTLAR, KURTLAR ÇIKMAZI, MESCİT, ÖĞÜR, ŞAKAYIK, ŞEKERLER, TANBERK, TANBERK ÇIKMAZI)

Eskişehir elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler, Mahmudiye...)

16 Kasım 2026 09:00 - 16 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 11 Kasım 2026

Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Etkilenen bolgeler: GÖKMEYDAN (BORSA)

18 Kasım 2026 10:30 - 18 Kasım 2026 15:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 16 Kasım 2026

Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Etkilenen bolgeler: GÖKMEYDAN (ALYILDIZ, BORSA, GAYRETTEPE, İBNİ SİNA, ONDOKUZ MAYIS); GÜNDOĞDU (BORSA, TUZCUOĞLU); ŞEKER



18 Kasım 2026 10:30 - 18 Kasım 2026 15:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 16 Kasım 2026

Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Etkilenen bolgeler: GÖKMEYDAN (ALYILDIZ, BORSA, GAYRETTEPE, İBNİ SİNA, ONDOKUZ MAYIS); GÜNDOĞDU (BORSA, TUZCUOĞLU); ŞEKER

18 Kasım 2026 10:30 - 18 Kasım 2026 13:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 13 Kasım 2026

ODUNPAZARI PARK BAHÇELER TARAFINDAN AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAK Etkilenen bolgeler: OSMANGAZİ (AKKANAT, AKYAZI, BASIN ŞEHİTLERİ, DEMİRYOLCU, KEMER, MUZAFFER, ŞEHİT HALİL İBRAHİM KARAKAYA, SİNANOBA, TANER, YEŞİLYALI, YİĞİTLİK)

18 Kasım 2026 09:00 - 18 Kasım 2026 10:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 13 Kasım 2026

ODUNPAZARI AĞAŞ BUDAMA Etkilenen bolgeler: ORHANGAZİ (6622, 6713, DORUKTEPE, GÜLLÜK, KISAKÜREK, YEŞİLYURT, ZİRAAT, ZÜMRÜTTAŞI); SAZOVA (AFACAN, AKAĞAÇLI, AKASMALAR, AKKENT, AKZAMBAK, AKZAMBAKLAR, ALAÇAYIR, ALEMDAR, ATİLLAHAN, ÇAYIRKENT, ENGİNAY, ETİLİ, KARAMANLI, MİHRİCAN, MİNERAL, REİS)

17 Kasım 2026 10:30 - 17 Kasım 2026 12:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 13 Kasım 2026

ODUNPAZARI PARK BAHÇELER TARAFINDAN AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAK Etkilenen bolgeler: ORHANGAZİ (AKARÇAY, ASLIGÜL, BAYRAM, BERKER, BİRLEK, ÇEMBER, CEVİZCİ, CEYLANDERE, ÇUHADAR, EDEBALİ, HEPER, İHSAN GÜNBEY, İLHAM VEREN, İMLA, KALELER, KOCATEPELİ, KÜTAHYA YOLU, NURCAN, UYAR)

17 Kasım 2026 09:00 - 17 Kasım 2026 10:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 13 Kasım 2026

ODUNPAZARI PARK BAHÇELER TARAFINDAN AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAK Etkilenen bolgeler: ORHANGAZİ (AKANÇAY, HATİP SULTAN, HATTAT, HAZAN, HENDEK, HİCAZ, HİCAZKAR, HİTİT, HÜNER, HÜNKAR, İĞDELİ, İLHAM VEREN, KAMELYALI, KAPTANPAŞA, SEÇKİNEL)

17 Kasım 2026 09:00 - 17 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 11 Kasım 2026

Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Etkilenen bolgeler: GÖKMEYDAN (BORSA)

TEPEBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Kasım 2026 10:30 - 18 Kasım 2026 15:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI İlan yayın tarihi: 16 Kasım 2026

Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Etkilenen bolgeler: GÖKMEYDAN (ALYILDIZ, BORSA, GAYRETTEPE, İBNİ SİNA, ONDOKUZ MAYIS); GÜNDOĞDU (BORSA, TUZCUOĞLU); ŞEKER



18 Kasım 2026 10:30 - 18 Kasım 2026 15:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI İlan yayın tarihi: 16 Kasım 2026

Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Etkilenen bolgeler: GÖKMEYDAN (ALYILDIZ, BORSA, GAYRETTEPE, İBNİ SİNA, ONDOKUZ MAYIS); GÜNDOĞDU (BORSA, TUZCUOĞLU); ŞEKER



18 Kasım 2026 09:00 - 18 Kasım 2026 10:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI İlan yayın tarihi: 13 Kasım 2026

ODUNPAZARI AĞAŞ BUDAMA Etkilenen bolgeler: ORHANGAZİ (6622, 6713, DORUKTEPE, GÜLLÜK, KISAKÜREK, YEŞİLYURT, ZİRAAT, ZÜMRÜTTAŞI); SAZOVA (AFACAN, AKAĞAÇLI, AKASMALAR, AKKENT, AKZAMBAK, AKZAMBAKLAR, ALAÇAYIR, ALEMDAR, ATİLLAHAN, ÇAYIRKENT, ENGİNAY, ETİLİ, KARAMANLI, MİHRİCAN, MİNERAL, REİS)

Eskişehir elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler, Mahmudiye...)

17 Kasım 2026 09:00 - 17 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI İlan yayın tarihi: 14 Kasım 2026

17.11.2026 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen bolgeler: BOYACIOĞLU (982, 983, 984, 990)



16 Kasım 2026 10:00 - 16 Kasım 2026 15:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI İlan yayın tarihi: 13 Kasım 2026

AG pano değişimi yapılacak Etkilenen bolgeler: ŞARHÖYÜK (AKBAL, AKTUNA, BADEMLİBAHÇE, BENLİDEDE, BEYPINAR, BÜLBÜLLER, ÇIRAKLI, DAYANAK, DERVİŞLER, DÜRBÜN, DURMUŞ, EMİRDAĞLI, ERDAĞ, GELİNCİKLİ, GÜVEÇCİLER, KARAYAKA, KIZILPINAR, NAZ, OKUL, OKUL ÇIKMAZI, ÖRENKÖY, ÖZKAN, RADAR, SARI, TEZCANLAR, YÜCEL, ZEKİ)



16 Kasım 2026 09:00 - 16 Kasım 2026 15:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI İlan yayın tarihi: 12 Kasım 2026

Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Etkilenen bolgeler: GÖKMEYDAN (ALYILDIZ, BORSA, GAYRETTEPE, İBNİ SİNA, ONDOKUZ MAYIS); GÜNDOĞDU (BORSA, TUZCUOĞLU); ŞEKER

ÇİFTELER ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Kasım 2026 09:00 - 16 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak. Etkilenen bolgeler: ORHANİYE (2.KÜME, 3.KÜME, ORHANİYE)

17 Kasım 2026 09:00 - 17 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir. Etkilenen bolgeler: ORHANİYE (2.KÜME, 3.KÜME, ORHANİYE)

18 Kasım 2026 09:00 - 18 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer. Etkilenen bolgeler: ORHANİYE (2.KÜME, 3.KÜME, ORHANİYE)

MAHMUDİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Kasım 2026 09:00 - 16 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, MAHMUDİYE İlan yayın tarihi: 13 Kasım 2026

16.11.2026 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen bolgeler: MESUDİYE (MESUDİYE)

16 Kasım 2026 09:00 - 16 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, MAHMUDİYE İlan yayın tarihi: 13 Kasım 2026

16.11.2026 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen bolgeler: TOKATHAN (TOKATHAN)

16 Kasım 2026 09:00 - 16 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak. Etkilenen bolgeler: AKYURT (AKYURT); FAHRİYE (FAHRİYE); HAMİDİYE (HAMİDİYE); HARMANDALI (HARMANDALI); IŞIKÖREN (IŞIKÖREN); KARATEPE; SARIKAVAK (SARIKAVAK); TOKATHAN (TOKATHAN); TÜRKMENTOKAT; YAHNİKAPAN (YAHNİKAPAN)

18 Kasım 2026 09:00 - 18 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, MAHMUDİYE İlan yayın tarihi: 11 Kasım 2026

17 Kasım 2026 09:00 - 17 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, MAHMUDİYE İlan yayın tarihi: 11 Kasım 2026

Etkilenen bolgeler: BALÇIKHİSAR (BALÇIKHİSAR); DOĞANCA (DOĞANCA); FAHRİYE (FAHRİYE); HAMİDİYE; ŞEREFİYE (ŞEREFİYE); TOPKAYA (TOPKAYA); YENİKÖY



17 Kasım 2026 09:00 - 17 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, MAHMUDİYE İlan yayın tarihi: 11 Kasım 2026

Etkilenen bolgeler: BALÇIKHİSAR (BALÇIKHİSAR); DOĞANCA (DOĞANCA); FAHRİYE (FAHRİYE); HAMİDİYE; ŞEREFİYE (ŞEREFİYE); TOPKAYA (TOPKAYA); YENİKÖY

18.11.2026 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen bolgeler: BALÇIKHİSAR (BALÇIKHİSAR); DOĞANCA (DOĞANCA); FAHRİYE (FAHRİYE); HAMİDİYE; ŞEREFİYE (ŞEREFİYE); TOPKAYA (TOPKAYA); YENİKÖY

Eskişehir elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler, Mahmudiye...)

SEYİTGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Kasım 2026 10:00 - 16 Kasım 2026 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer. Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bölgedeki 3.şahıs işletmeler ve trafolar kesintiden etkilenecektir. Etkilenen bolgeler: AŞAĞISÖĞÜT (AŞAĞISÖĞÜT); ASLANBEYLİ (ASLANBEYLİ); AYVALI (AYVALI); BEŞSARAY (BEŞSARAY); GÖKNEBİ (GÖKNEBİ); İKİÇEŞME; ÜÇSARAY (ÜÇSARAY); YUKARISÖĞÜT (YUKARISÖĞÜT)

17 Kasım 2026 10:00 - 17 Kasım 2026 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak. Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bölgedeki 3.şahıs işletmeler ve trafolar kesintiden etkilenecektir. Etkilenen bolgeler: AŞAĞISÖĞÜT (AŞAĞISÖĞÜT); ASLANBEYLİ (ASLANBEYLİ); AYVALI (AYVALI); BEŞSARAY (BEŞSARAY); GÖKNEBİ (GÖKNEBİ); İKİÇEŞME; ÜÇSARAY (ÜÇSARAY); YUKARISÖĞÜT (YUKARISÖĞÜT)

17 Kasım 2026 10:00 - 17 Kasım 2026 14:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak. Etkilenen bolgeler: İKİÇEŞME (AFYON, KARAKÖPRÜ)

BEŞSARAY (BEŞSARAY); GÖKNEBİ (GÖKNEBİ); İKİÇEŞME; ÜÇSARAY (ÜÇSARAY); YUKARISÖĞÜT (YUKARISÖĞÜT)

18 Kasım 2026 14:00 - 18 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak.

Etkilenen bolgeler: KIRKA (AFYON (KIRKA), AHMET ÖZMUTLU, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ALTUN, ARSLAN, ATMACA, AYDINLIK EVLER, AYHAN ÇAKIR, BAĞ, BARIŞ_1, BEYAZIT, BORAKS, ÇAM, CAN, ÇELİK, ÇİĞDEM_1, ÇIKMAZ, ÇİMEN, ÇINAR, ÇITLIK, ÇÖREZ, CUMHURİYET_1, DAĞCI, DALMIŞ, DEMİRLİ, DERYA, DR.OSMAN AKBULUT, DURMUŞ, EKREM TEPE, EMİR, EMİRLER, ER_1, ERKARA, EROL, ERSOY, ERYILMAZ, FATİH, FAZLI GÜNDOĞDU, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ, GEMİÇ, GENÇ, GÜL_1, GÜLLÜ, GÜMÜŞ, GÜRLÜ, GÜRSÖZ, H.MEHMET ÇÖREZ, HACI SEYDİ ÇAKIR, HAMAM YOLU, HATİP, HOŞ, HÜSEYİN SEVİM, KALKAN, KANAL_1, KARAKOL, KAYA_1, KİMZAN, KÖSE_1, KÜÇÜK, KURT, KUTLU, LALE, MEHMET ALİ HOŞ, MERCAN, MERT_1, MİMAR SİNAN, MUSTAFA KEMAL, MUT, NECİP, NİLAY, ÖKSÜZ, ÖZDEMİR, ÖZKAN, ŞAHİN, SAKİN, SAMİ ÖZKAN, ŞANLI, SARIKAYA, ŞEHİT HALİL KARA, ŞELALE, SELVİ, SEYHAN, SÜMER, TEPE, TEPE (KÜLTÜR), TEYMEN, TURHAN DURUEL, ÜLKÜ, ÜNAL, ÜNLÜ, UYSAL_1, VATAN, YAHYA KEMAL, YARBASAN, YEŞİL, YILDIZ_1, YILMAZ, YILMAZ DOĞU, YÜKSEL, YUNUS EMRE_1)

18 Kasım 2026 10:30 - 18 Kasım 2026 15:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak.

Etkilenen bolgeler: BARDAKÇI (BARDAKÇI_1, ORTAOBA); CEVİZLİ (AKTAŞ_1, ALACA, ÇAKIR, İLKÖĞRETİM, KUYU, MEZARLIK, MUHTARLIK, ÖZCANLAR, TAŞKIN); DEREBENEK (SOĞULCAK ÇİFTLİĞİ); ÖRENCİK (ÖRENCİK); SANCAR (SANCAR); SARICAİLYAS (SARICAİLYAS); YEŞİLTEPE (SARIBAYIR, YEŞİLTEPE_1)

Eskişehir elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler, Mahmudiye...)

SİVRİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Kasım 2026 12:15 - 18 Kasım 2026 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak. Direk deplasesi yapılacaktır. Etkilenen bolgeler: KURŞUNLU (KEMAL KAYNAKÇI, ŞHT.KEMAL ASLAN); YUNUSEMRE (HACIBAT MANDIRA YAYLASI)

18 Kasım 2026 12:15 - 18 Kasım 2026 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak. Direk deplasesi yapılacaktır. Etkilenen bolgeler: KURŞUNLU (KEMAL KAYNAKÇI, ŞHT.KEMAL ASLAN); YUNUSEMRE (HACIBAT MANDIRA YAYLASI)

ALPU ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.11.2026 TARİHİNDE 10:00-16:00 SAATLERİ ARASI BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAKTIR. 3.ŞAHIS TRAFOLAR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. Etkilenen bolgeler: BOZAN (SANAYİ BÖLGESİ); RAHMİYE



16 Kasım 2026 09:00 - 16 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak. Etkilenen bolgeler: AKYURT (AKYURT); FAHRİYE (FAHRİYE); HAMİDİYE (HAMİDİYE); HARMANDALI (HARMANDALI); IŞIKÖREN (IŞIKÖREN); KARATEPE; SARIKAVAK (SARIKAVAK); TOKATHAN (TOKATHAN); TÜRKMENTOKAT; YAHNİKAPAN (YAHNİKAPAN).

BEYLİKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Kasım 2026 10:00 - 17 Kasım 2026 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak. 17.11.2026 TARİHİNDE 10:00-16:00 SAATLERİ ARASI BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAKTIR. 3.ŞAHIS TRAFOLAR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. Etkilenen bolgeler: BOZAN (SANAYİ BÖLGESİ); RAHMİYE

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala