Haberler > Haberler > Eşref Rüya yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Eşref Rüya dizisi, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizinin hayranları, “Eşref Rüya yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak?” sorusuna cevap arıyor.

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Eşref Rüya, yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in üstlendiği dizide, 2. sezon tarihi ve yeni bölümlerde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sezon finalinde Rüya’sına kavuşmayı bekleyen Eşref’in yaşadığı dramatik olaylar, yeni sezon heyecanını zirveye taşıdı.

Eşref Rüya dizisinde yeni sezon için geri sayım başladı. Peki, Eşref Rüya yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

EŞREF RÜYA YENİ SEZON NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Eşref Rüya dizisinde 2. sezon tarihi henüz kesinleşmedi. Öte yandan kulislerde yer alan bilgilere göre, dizinin 17 Eylül 2025 Çarşamba akşamı seyirciyle buluşması bekleniyor. 

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin yeni sezonu izleyicilerin gündeminde.

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Eşref Rüya, 18 Haziran 2025 Çarşamba akşamı yayınlanan 13. bölümü ile sezon finali yaptı. Bu bölümde Eşref, Nisan ile yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya’dan gelen haberle sarsıldı. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu yaşayıp göreceği en büyük sınavıyla karşı karşıya bıraktı. Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek adına önüne çıkan herkesi ezmeye kalktı. Çiğdem’le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref’i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükledi.

Her şeyin alt üst olduğu bu mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaştı. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve bütün düzenin alt üst olduğu sezon finalinde Eşref, Rüya’sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
