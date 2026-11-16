Evlilik Güzeldir yeni bölüm tarihi, 9 Kasım Pazartesi günü yaşanan yayın değişikliğinin ardından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin 10. bölümünü bekleyen izleyiciler, güncel yayın akışını ve final iddialarına ilişkin gelişmeleri araştırıyor.

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Evlilik Güzeldir dizisi, geçtiğimiz hafta ekrana gelmeyen bölümünün ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Fikret Kuşkan, Hande Soral ve İlayda Alişan'ın yer aldığı yapımın yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. TRT 1'in 16 Kasım Pazartesi yayın akışında dizinin saatine ilişkin ayrıntılar netleşti.

EVLİLİK GÜZELDİR BU AKŞAM VAR MI?

Evlilik Güzeldir, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak. Kanalın güncel yayın akışında dizinin 10. bölümüne saat 20.00'de yer verildi. Dizi, bir haftalık aranın ardından kendi yayın gününde izleyiciyle buluşacak.

Evlilik Güzeldir bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 10. bölüm tarihi belli oldu

EVLİLİK GÜZELDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Evlilik Güzeldir'in 10. bölümü, 16 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Dizinin son olarak 2 Kasım'da yayınlanan 9. bölümünün ardından hikayeye bir hafta ara verilmişti. TRT 1 tarafından yayımlanan yeni bölüm özetine göre Zeynep ve Ali Rıza'nın evlilik kararı, Bahtiyar ailesinde düğün hazırlıklarını hızlandıracak. Kına gecesinde duygusal anlar yaşanırken Zeynep'in geçmişteki ilişkisine dair duyguları da yeniden gündeme gelecek. Murat'ın Zeynep'in evlilik kararı karşısındaki tutumu ise yeni bölümde öne çıkan gelişmeler arasında bulunuyor.

Evlilik Güzeldir bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 10. bölüm tarihi belli oldu

10. bölümde Can ve Aslı arasındaki ilişki de yeni bir aşamaya taşınacak. Aslı'nın attığı bir adım, Can'ın geçmişiyle yüzleşmesine neden olurken ikili arasında saklanan duygular belirginleşecek. Sinan ve Yasemin ise ertelenen evlilik planlarının ardından ortak bir gelecek kurabilmek için çözüm arayacak. Sinan'ın hayatını yeniden düzenleme çabası, çiftin karşılaştığı sorunların merkezinde yer alacak. Nergis ve Sezai arasındaki yakınlaşma da devam edecek ancak iki karakterin birbirlerine karşı hislerini açıklamakta zorlanması hikayeye yansıyacak.

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