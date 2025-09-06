Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > F1 sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda?

F1 sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
F1 sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1, İtalya Grand Prix, Monza, BeIN SPORTS, Saat, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Formula 1’in efsanevi Monza pistinde düzenlenecek 2025 İtalya Grand Prix’si için heyecan dorukta. Sıralama turları, şampiyonluk yarışında kritik bir rol oynuyor. Peki, F1 sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

2025 Formula 1 sezonunun 16. ayağı olan İtalya Grand Prix’si, Autodromo Nazionale Monza’da 5-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşirken sıralama turları pilotların grid pozisyonlarını belirleyecek. 

McLaren’in lideri Oscar Piastri’nin 34 puan farkla önde olduğu şampiyonada, Ferrari’nin evinde yapacağı hamle ve Lando Norris’in geri dönüş çabaları, sıralama turlarını daha da kritik hale getiriyor.

F1 SIRALAMA TURLARI SAAT KAÇTA?

2025 İtalya Grand Prix’si sıralama turları, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü TSİ 17.00’de Autodromo Nazionale Monza’da gerçekleştirilecek. Bu seans, 53 turluk yarışın grid düzenini belirleyecek.

Hafta sonu programı, 5 Eylül Cuma günü TSİ 14.30’daki birinci antrenman (FP1) ve TSİ 18.00’deki ikinci antrenman (FP2) ile başlayacak. 6 Eylül Cumartesi günü TSİ 13.30’da üçüncü antrenman (FP3) sonrası sıralama turları yapılacak.

Pazar günü ise yarış TSİ 16.00’da start alacak.

F1 sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda? - 1. Resim

6 Eylül Cumartesi

3. antrenman seansı: 13:30 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

Sıralama turları seansı: 17:00 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

F1 İTALYA GP SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?

İtalya Grand Prix’si sıralama turları, Türkiye’de beIN SPORTS 4 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Tüm seansları araç üstü kameralar ve canlı derecelerle izleme imkanı sunacak. 

F1 sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda? - 2. Resim

İTALYA GP SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sıralama turları, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü TSİ 17.00’de Monza’da yapılacak. Seans, yarışın grid düzenini belirleyecek ve yaklaşık bir saat sürecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Resmi açıklama geldi! Tam 5 mahalleye 9 gün su verilemeyecekBütün dünyanın gözleri onların üzerinde! Kimi bir genç, kimi doktor, kimi vekil... Sumud Filosu'na katılanlar bir arada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye basketbol çeyrek final maçı ne zaman? - HaberlerTürkiye basketbol çeyrek final maçı ne zaman?Antalya İl Emniyet Müdürü kimdir? İlker Arslan ismi gündeme geldi - HaberlerAntalya İl Emniyet Müdürü kimdir? İlker Arslan ismi gündeme geldiFilenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye, Voleybol Dünya Şampiyonası finalinde! - HaberlerFilenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye, Voleybol Dünya Şampiyonası finalinde!Brezilya İtalya yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye'nin rakibi belli oluyor - HaberlerBrezilya İtalya yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye'nin rakibi belli oluyor2025 AÖF vize ve final sınavları ne zaman? - Haberler2025 AÖF vize ve final sınavları ne zaman?Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye mi geliyor? - HaberlerZinedine Zidane Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...