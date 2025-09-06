F1 sıralama turları saat kaçta, hangi kanalda?

2025 Formula 1 sezonunun 16. ayağı olan İtalya Grand Prix’si, Autodromo Nazionale Monza’da 5-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşirken sıralama turları pilotların grid pozisyonlarını belirleyecek.

McLaren’in lideri Oscar Piastri’nin 34 puan farkla önde olduğu şampiyonada, Ferrari’nin evinde yapacağı hamle ve Lando Norris’in geri dönüş çabaları, sıralama turlarını daha da kritik hale getiriyor.

F1 SIRALAMA TURLARI SAAT KAÇTA?

2025 İtalya Grand Prix’si sıralama turları, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü TSİ 17.00’de Autodromo Nazionale Monza’da gerçekleştirilecek. Bu seans, 53 turluk yarışın grid düzenini belirleyecek.

Hafta sonu programı, 5 Eylül Cuma günü TSİ 14.30’daki birinci antrenman (FP1) ve TSİ 18.00’deki ikinci antrenman (FP2) ile başlayacak. 6 Eylül Cumartesi günü TSİ 13.30’da üçüncü antrenman (FP3) sonrası sıralama turları yapılacak.

Pazar günü ise yarış TSİ 16.00’da start alacak.

6 Eylül Cumartesi

3. antrenman seansı: 13:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Sıralama turları seansı: 17:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

F1 İTALYA GP SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?

İtalya Grand Prix’si sıralama turları, Türkiye’de beIN SPORTS 4 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Tüm seansları araç üstü kameralar ve canlı derecelerle izleme imkanı sunacak.

