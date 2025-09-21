F1 yarışı kim kazandı? 21 Eylül Azerbaycan Grand Prix sonuçları

21 Eylül Azerbaycan Grand Prix sonuçları merak edilip araştırılıyor. Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleşen yarışta heyecan doruktaydı. Max Verstappen zaferle damalı bayrağı geçerken, George Russel ikinci, Carlos Sainz ise üçüncü sırayı aldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenen yarış, 51 tur üzerinden yapıldı. Peki, F1 yarışı kim kazandı? İşte cevabı...

2025 AZERBAYCAN GRAND PRİX F1 YARIŞI KİM KAZANDI?

2025 Azerbaycan Grand Prix'sinin galibi Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

21 Eylül Azerbaycan Grand Prix sonuçları heyecan dolu anlar yaşadı. Bakü Şehir Pisti'nde beş kırmızı ışığın sönmesiyle beraber yarışta pole pozisyonundaki Max Verstappen, seri lastiklerle start alıp liderliğini korudu. Orta hamur lastiklerle yarışa başlayan Carlos Sainz ikinci sırada mücadele ederken, Oscar Piastri 5. virajda kaza yaparak yarıştan çekilmek durumunda kaldı.

51 turluk mücadelenin sonunda Max Verstappen damalı bayrağı ilk sırada geçerken, George Russell ikinci ve Carlos Sainz üçüncü oldu. Kimi Antonelli dördündü, Liam Lawson ise beşinci sırayı aldı.