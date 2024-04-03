Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Nisan 2024 21:42 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 21:45 - Güncelleme:

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Trendyol Süper Lig’de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe kendi evinde Adana Demirspor’u konuk ediyor. Maçta ilk yarı iki takımın karşılıklı golleri ile 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Taraftarlar Fenerbahçe Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…