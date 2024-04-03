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Haberler > Haberler > Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı 1-1&#039;lik eşitlikle devam ediyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe kendi evinde Adana Demirspor’u konuk ediyor. Maçta ilk yarı iki takımın karşılıklı golleri ile 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Taraftarlar Fenerbahçe Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç, golleri kimler attı? Sarı-lacivertli ekip Süper Lig’de bu hafta Adana Demirspor’u konuk ediyor.

FENERBAHÇE – ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, BİTTİ Mİ?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 1-1’lik eşitlikle devam ediyor. Fenerbahçe’nin golünü 17. dakikada Alexander Djiku kaydederken, Adana Demirspor’un golünü ise 25. dakikada Mario Balotelli kaydetti.

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor - 1. Resim

FENERBAHÇE – ADANA DEMİRSPOR MAÇI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20.30’da başladı. Maç Fenerbahçe’nin sahası Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanıyor.

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor - 2. Resim

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yaptı. Maçta VAR hakemi olarak ise Emre Malok görev yaptı.

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor - 3. Resim

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının 11’leri şu şekildedir:

Fenerbahçe’nin 11’i: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Adana Demirspor’un 11’i: Shahrudin, Milad, Gravillon, Semih Güler, Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı, Michut, Maestro, Mendoza, Emre Akbaba, Balotelli.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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