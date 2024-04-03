Fenerbahçe'nin toplamda 9 tane Süper Kupası var
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Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararının yankıları sürerken FB'nin toplam kaç Süper Kupası var, sorusu hız kazandı. Peki, Süper Kupa'yı en çok hangi takım kazandı? Fenerbahçe'nin ne kadar Süper Kupası var? İşte Süper Kupa Tarihçesi...
Süper Kupa, Türkiye'de Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu takımların arasında oynanan futbol organizasyonudur. Peki, Süper Kupa'yı en çok hangi takım kazandı? Fenerbahçe'nin ne kadar Süper Kupası var? İşte Süper Kupa Tarihçesi...
FENERBAHÇE'NİN NE KADAR SÜPER KUPASI VAR?
1966 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası ismiyle oynanmaya başlanan organizasyon, 1998 yılında ara verilene kadar kesintisiz olarak her yıl düzenlendi.
15 Mayıs 1998 tarihinde son oynanan Galatasaray Beşiktaş finalinden sonra ise kaldırıldı. Kaldırıldıktan sonra 2006 yılından itibaren Türkiye Süper Kupası ismiyle tekrar organize edilmeye başlandı.
2023 yılının sonlarında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması beklenen Süper Kupa maçı Riyad'da yaşanan krizden kaynaklı ertelenmişti. Bu gelişmelerin ardından Süper Kupa şampiyonları merak konusu oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin GS -FB Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkma kararı gündeme bomba gibi düştü.
Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararının yankıları sürerken FB'nin toplam kaç Süper Kupası var, sorusu hız kazandı. İşte Süper Kupa Tarihçesi...
SÜPER KUPA TARİHÇESİ
2006'da Beşiktaş,
2007'de Fenerbahçe,
2008'de Galatasaray,
2009'da Fenerbahçe,
2010'da Trabzonspor,
2011 yılında şike davası dolayısıyla yapılmadı
2012 ile 2013 yıllarında Galatasaray,
2014'te Fenerbahçe,
2015 ve 2016 yıllarında Galatasaray,
2017'de Konyaspor
2018'de Akhisar Belediyespor,
2019'da Galatasaray
2020'de Trabzonspor,
2021'de Beşiktaş,
2023'te Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Riyad'ta oynanması planlanan Süper Kupa 2023 finali 7 Nisan 2024 tarihine ertelendi.
2006 YILINDAN ÖNCE SÜPER KUPA ŞAMPİYONLUKLARI
97/98 Beşiktaş JK
96/97 Galatasaray
95/96 Galatasaray
94/95 Trabzonspor
93/94 Beşiktaş JK
92/93 Galatasaray
91/92 Beşiktaş JK
90/91 Galatasaray
89/90 Fenerbahçe
88/89 Beşiktaş JK
87/88 Galatasaray
86/87 Galatasaray
85/86 Beşiktaş JK
84/85 Fenerbahçe
83/84 Fenerbahçe
82/83 Trabzonspor
81/82 Galatasaray
80/81 MKE Ankaragücü
79/80 Trabzonspor
78/79 Trabzonspor
77/78 Trabzonspor
76/77 Trabzonspor
75/76 Trabzonspor
74/75 Fenerbahçe
73/74 Beşiktaş JK
72/73 Fenerbahçe
71/72 Galatasaray
70/71 Eskişehirspor
69/70 Göztepe
68/69 Galatasaray
67/68 Fenerbahçe
66/67 Beşiktaş JK
65/66 Galatasaray
Galatasaray 25 kere mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği 16 şampiyonluk ile en başarılı takım konumundadır. Fenerbahçe'nin ise 9 Süper Kupa şampiyonluğu vardır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi