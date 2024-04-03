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Fenerbahçe'nin toplamda 9 tane Süper Kupası var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin toplamda 9 tane Süper Kupası var

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararının yankıları sürerken FB'nin toplam kaç Süper Kupası var, sorusu hız kazandı. Peki, Süper Kupa'yı en çok hangi takım kazandı? Fenerbahçe'nin ne kadar Süper Kupası var? İşte Süper Kupa Tarihçesi...

Süper Kupa, Türkiye'de Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu takımların arasında oynanan futbol organizasyonudur.  Peki,  Süper Kupa'yı en çok hangi takım kazandı? Fenerbahçe'nin ne kadar Süper Kupası var? İşte Süper Kupa Tarihçesi...

FENERBAHÇE'NİN NE KADAR SÜPER KUPASI VAR?

1966 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası ismiyle oynanmaya başlanan organizasyon, 1998 yılında ara verilene kadar kesintisiz olarak her yıl düzenlendi.

15 Mayıs 1998 tarihinde son oynanan Galatasaray Beşiktaş finalinden sonra ise kaldırıldı. Kaldırıldıktan sonra 2006 yılından itibaren Türkiye Süper Kupası ismiyle tekrar organize edilmeye başlandı. 

2023 yılının sonlarında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması beklenen Süper Kupa maçı Riyad'da yaşanan krizden kaynaklı ertelenmişti. Bu gelişmelerin ardından Süper Kupa şampiyonları merak konusu oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin GS -FB Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkma kararı gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'nin toplamda 9 tane Süper Kupası var - 1. Resim

Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararının yankıları sürerken FB'nin toplam kaç Süper Kupası var, sorusu hız kazandı. İşte Süper Kupa Tarihçesi...

SÜPER KUPA TARİHÇESİ

2006'da Beşiktaş,

2007'de Fenerbahçe,

2008'de Galatasaray,

2009'da Fenerbahçe,

2010'da Trabzonspor,

2011 yılında şike davası dolayısıyla yapılmadı

2012 ile 2013 yıllarında Galatasaray,

2014'te Fenerbahçe,

2015 ve 2016 yıllarında Galatasaray,

2017'de Konyaspor

2018'de Akhisar Belediyespor,

2019'da Galatasaray

2020'de Trabzonspor,

2021'de Beşiktaş,

2023'te Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Riyad'ta oynanması planlanan Süper Kupa 2023 finali 7 Nisan 2024 tarihine ertelendi. 

2006 YILINDAN ÖNCE SÜPER KUPA ŞAMPİYONLUKLARI

97/98    Beşiktaş JK    
96/97    Galatasaray    
95/96    Galatasaray    
94/95    Trabzonspor    
93/94    Beşiktaş JK    
92/93    Galatasaray    
91/92    Beşiktaş JK    
90/91    Galatasaray    
89/90    Fenerbahçe    
88/89    Beşiktaş JK    
87/88    Galatasaray    
86/87    Galatasaray    
85/86    Beşiktaş JK    
84/85    Fenerbahçe    
83/84    Fenerbahçe    
82/83    Trabzonspor    
81/82    Galatasaray    
80/81    MKE Ankaragücü    
79/80    Trabzonspor    
78/79    Trabzonspor    
77/78    Trabzonspor    
76/77    Trabzonspor    
75/76    Trabzonspor    
74/75    Fenerbahçe    
73/74    Beşiktaş JK    
72/73    Fenerbahçe    
71/72    Galatasaray    
70/71    Eskişehirspor    
69/70    Göztepe    
68/69    Galatasaray    
67/68    Fenerbahçe    
66/67    Beşiktaş JK    
65/66    Galatasaray    

Galatasaray 25 kere mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği 16 şampiyonluk ile en başarılı takım konumundadır. Fenerbahçe'nin ise 9 Süper Kupa şampiyonluğu vardır.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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