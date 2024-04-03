Fenerbahçe'nin toplamda 9 tane Süper Kupası var

Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararının yankıları sürerken FB'nin toplam kaç Süper Kupası var, sorusu hız kazandı. Peki, Süper Kupa'yı en çok hangi takım kazandı? Fenerbahçe'nin ne kadar Süper Kupası var? İşte Süper Kupa Tarihçesi...

Süper Kupa, Türkiye'de Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu takımların arasında oynanan futbol organizasyonudur. Peki, Süper Kupa'yı en çok hangi takım kazandı? Fenerbahçe'nin ne kadar Süper Kupası var? İşte Süper Kupa Tarihçesi...

FENERBAHÇE'NİN NE KADAR SÜPER KUPASI VAR?

1966 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası ismiyle oynanmaya başlanan organizasyon, 1998 yılında ara verilene kadar kesintisiz olarak her yıl düzenlendi.

15 Mayıs 1998 tarihinde son oynanan Galatasaray Beşiktaş finalinden sonra ise kaldırıldı. Kaldırıldıktan sonra 2006 yılından itibaren Türkiye Süper Kupası ismiyle tekrar organize edilmeye başlandı.

2023 yılının sonlarında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması beklenen Süper Kupa maçı Riyad'da yaşanan krizden kaynaklı ertelenmişti. Bu gelişmelerin ardından Süper Kupa şampiyonları merak konusu oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin GS -FB Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkma kararı gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararının yankıları sürerken FB'nin toplam kaç Süper Kupası var, sorusu hız kazandı. İşte Süper Kupa Tarihçesi...

SÜPER KUPA TARİHÇESİ

2006'da Beşiktaş,

2007'de Fenerbahçe,

2008'de Galatasaray,

2009'da Fenerbahçe,

2010'da Trabzonspor,

2011 yılında şike davası dolayısıyla yapılmadı

2012 ile 2013 yıllarında Galatasaray,

2014'te Fenerbahçe,

2015 ve 2016 yıllarında Galatasaray,

2017'de Konyaspor

2018'de Akhisar Belediyespor,

2019'da Galatasaray

2020'de Trabzonspor,

2021'de Beşiktaş,

2023'te Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Riyad'ta oynanması planlanan Süper Kupa 2023 finali 7 Nisan 2024 tarihine ertelendi.

2006 YILINDAN ÖNCE SÜPER KUPA ŞAMPİYONLUKLARI

97/98 Beşiktaş JK

96/97 Galatasaray

95/96 Galatasaray

94/95 Trabzonspor

93/94 Beşiktaş JK

92/93 Galatasaray

91/92 Beşiktaş JK

90/91 Galatasaray

89/90 Fenerbahçe

88/89 Beşiktaş JK

87/88 Galatasaray

86/87 Galatasaray

85/86 Beşiktaş JK

84/85 Fenerbahçe

83/84 Fenerbahçe

82/83 Trabzonspor

81/82 Galatasaray

80/81 MKE Ankaragücü

79/80 Trabzonspor

78/79 Trabzonspor

77/78 Trabzonspor

76/77 Trabzonspor

75/76 Trabzonspor

74/75 Fenerbahçe

73/74 Beşiktaş JK

72/73 Fenerbahçe

71/72 Galatasaray

70/71 Eskişehirspor

69/70 Göztepe

68/69 Galatasaray

67/68 Fenerbahçe

66/67 Beşiktaş JK

65/66 Galatasaray

Galatasaray 25 kere mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği 16 şampiyonluk ile en başarılı takım konumundadır. Fenerbahçe'nin ise 9 Süper Kupa şampiyonluğu vardır.