Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor! İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı 11'leri belli oldu. Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan maçı Arda Kardeşler yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor. İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe: İrfan, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Zajc, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Adana Demirspor: Shahrudin, Milad, Gravillon, Semih, Yusuf E., Yusuf Sarı, Michud, Maestro, Mendoza, Emre, Balotelli.

FENERBAHÇE'DE GÖZLER YILDIZLARIN ÜZERİNDE

Galatasaray’ın Hatayspor’la karşılaşacağı hafta puan kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 puana uzanmak istiyor.



Fenerbahçe ligde oynadığı son karşılaşmada Trabzonspor’u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ligde son haftalara girilirken sarı-lacivertlilerde gözler takımın en skorer isimleri Dzeko, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci gibi yıldız isimlerde olacak.

ADANA DEMİRSPOR ÇIKIŞTA

Sezona istediği gibi başlayamayan Adana temsilcisi, 31. Hafta öncesinde topladığı 39 puanla 9. sırada bulunuyor. Adana Demirspor ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Oynadığı son 5 karşılaşmada ise sadece 1 kez mağlup oldu.