Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı zeminindeki "Adil Rekabet" anlamına gelen "Fair Competition" yazısı dikkat çekti

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Nisan 2024 21:15 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 21:19 - Güncelleme:

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Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor’u ağırladı. Taraftarlar tarafından sahanın zemininde yazan Fair Competition ne demek, anlamı ne merak edildi. Sahanın sol tarafındaki yarı sahasında Türkçe “Adil Rekabet”, sağ tarafındaki yarı sahasında ise “Fair Competition” yazısı dikkat çekti. Peki, fair competition ne demek?