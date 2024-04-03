Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı zeminindeki "Adil Rekabet" anlamına gelen "Fair Competition" yazısı dikkat çekti
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor’u ağırladı. Taraftarlar tarafından sahanın zemininde yazan Fair Competition ne demek, anlamı ne merak edildi. Sahanın sol tarafındaki yarı sahasında Türkçe “Adil Rekabet”, sağ tarafındaki yarı sahasında ise “Fair Competition” yazısı dikkat çekti. Peki, fair competition ne demek?
Fair Competition ne demek? Fenerbahçe Adana Demirspor mücadelesinde sahada yazan “Fair Competiton” ve “Adil Rekabet” yazıları dikkat çekti.
FAİR COMPETİTİON NE DEMEK?
Fair competition, adil rekabet demektir. Fenerbahçe – Adana Demirspor maçında sol yarı sahada Türkçe “Adil Rekabet” yazarken, sağ yarı sahada ise “Adil Rekabet”in İngilizce karşılığı olan “Fair Competition” yazısı yer almıştır.
FENERBAHÇE – ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Fenerbahçe – Adana Demirspor maçı 50 bin kapasiteli Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanmaktadır. Mücadele saat 20.30’da başladı ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi