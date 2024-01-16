16 Ocak 2024 13:43 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 15:29

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe, ara transfer döneminde de adından söz ettirmeye devam ediyor. Bonucci ve Krunic gibi nokta transferler ile kadrosunu genişleten Fenerbahçe, Milli yıldız Çağlar Söyüncü ile de anlaştığı yönündeki haberlerin yayınlanmasının ardından futbolseverler tarafından en çok merak edilen konu Çağlar Söyüncü'nün transferinin hangi aşamada olduğu oldu. Futbolseverler konuya ilişkin en çok Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yle anlaştı mı? Çağlar Söyüncü'nün bonservisi hangi takımda? Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'ye ne kadar ödeyecek? Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile ne kadar anlaştı? sorularını araştırıyor. İşte Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferiyle ilgili tüm detaylar.

FENERBAHÇE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YLE ANLAŞTI MI?

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ve kulübü Atletico Madrid ile geçici transferi konusunda her konuda anlaşmaya vardı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ NE KADAR?

Anlaşmaya göre Çağlar Söyüncü 6 ay Fenerbahçe forması giyecek.

FENERBAHÇE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE NE KADAR ÖDEYECEK?

Fenerbahçe'nin 6 aylık kiralama ücreti olarak Çağlar Söyüncü'ye ne kadar ödeyeceği şuan için netlik kazanmadı. Ancak Milli yıldızın 3 milyon € ile 4 milyon € üzerinden ücret alması bekleniyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN BONSERVİSİ HANGİ TAKIMDA?

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün bonservisi Atletico Madrid'de bulunuyor. Madrid ekibi geçtiğimiz sezon sonunda Leicester ile sözleşmesi sona eren milli yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996 yılında İzmir doğmuş ve stoper pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. La Liga takımlarından Atlético Madrid'te forma giymektedir.

İzmir'de futbol kariyerine başlayan Söyüncü, 2014'te Altınordu'da ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. İki sezon Altınordu forması giyen milli yıldız, 2016'da Bundesliga ekibi Freiburg'a transfer oldu. Bundesliga'da gösterdiği performansla dikkat çeken Söyüncü, Ağustos 2018'de 21,1 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier League ekibi Leicester City'e transfer oldu. Beş sezon boyunca Leicester'da oynadı ve 2021'de FA Cup ve 2022'de Community Shield Kupası'nı kazandı. Temmuz 2023'te La Liga ekibi Atlético Madrid ile anlaştı.

Uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil eden Söyüncü, ilk kez forma giydiği 2016'dan bu yana 50'den fazla kez millî formayı giydi ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynadı.