Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR hakemi Andre Narciso hakkında

Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR hakemi Andre Narciso hakkında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR hakemi Andre Narciso hakkında

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR hakemi Andre Narciso kimdir, biyografisi ve kaç yaşında olduğuna dair detaylar haberimizde yer alıyor.

TFF, Süper Lig maçlarında yabancı hakemlerin VAR hakemi olarak görevlendirileceğini duyurdu. 

Ardından Karagümrük Fenerbahçe maçının VAR hakemi Andre Narciso oldu. Andre Narciso'nun hayatı, biyografisi, yaşı ve kariyeri araştırılıyor. 

1983 yılında Portekiz'de doğan Narciso, profesyonel hakemlik kariyerine 2014-2015 sezonunda başladı. Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR hakemi Andre Narciso hakkında - 1. Resim

Portekiz Süper Lig'in de görev yapan hakem, 41 yaşındadır. 

14 Nisan 2024 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fatih Karagümrük - Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi olarak görev alacak. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yeniden Refah Partisi'nden YKS'ya olağanüstü itirazMHP, yarın yeni başkanlık divanını belirleyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pelin Karahan Bahar dizisine konuk oyuncu olarak geliyor - HaberlerPelin Karahan Bahar dizisine konuk oyuncu olarak geliyorTeşkilat yeni bölümü bu akşam (14 Nisan Pazar) yayınlanacak - HaberlerTeşkilat yeni bölümü bu akşam (14 Nisan Pazar) yayınlanacakİran'da son durum: İsrail'e dört cepheden saldırı - Haberlerİran'da son durum: İsrail'e dört cepheden saldırı14 Nisan 2024 Erişim sorunu: Instagram çöktü mü? - Haberler14 Nisan 2024 Erişim sorunu: Instagram çöktü mü?İsrail NATO üyesi olarak yer almıyor - Haberlerİsrail NATO üyesi olarak yer almıyorİran’ın saldırı tehdidine karşılık İsrail’de okullar iki gün tatil olacak - Haberlerİran’ın saldırı tehdidine karşılık İsrail’de okullar iki gün tatil olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...