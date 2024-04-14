Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR hakemi Andre Narciso hakkında

Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR hakemi Andre Narciso kimdir, biyografisi ve kaç yaşında olduğuna dair detaylar haberimizde yer alıyor.

TFF, Süper Lig maçlarında yabancı hakemlerin VAR hakemi olarak görevlendirileceğini duyurdu.

Ardından Karagümrük Fenerbahçe maçının VAR hakemi Andre Narciso oldu. Andre Narciso'nun hayatı, biyografisi, yaşı ve kariyeri araştırılıyor.

1983 yılında Portekiz'de doğan Narciso, profesyonel hakemlik kariyerine 2014-2015 sezonunda başladı.

Portekiz Süper Lig'in de görev yapan hakem, 41 yaşındadır.

14 Nisan 2024 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fatih Karagümrük - Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi olarak görev alacak.