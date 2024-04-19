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Fenerbahçe Konferans Ligi'nde 9,8 milyon euro gelir kazandı

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Fenerbahçe Konferans Ligi&#039;nde 9,8 milyon euro gelir kazandı

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a elenerek Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe'nin bu sezonki Avrupa macerasının sona ermesinin ardından Fenerbahçe bu sezon Avrupa'dan ne kadar kazandı, geliri merak ediliyor. İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi geliri!

Fenerbahçe Konferans Ligi'nden ne kadar kazandı? Avrupa kupalarında geliri en az olan turnuva UEFA Avrupa Konferans Ligi'dir. Ancak Fenerbahçe çeyrek finale kadar başarılı bir form tutturarak kasasını parayla doldurmayı başardı.

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ'NDE NE KADAR KAZANDI?

Fenerbahçe bu sezon Konferans Ligi'nde 9,8 milyon euroluk gelir elde etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldiği için 1.65 milyon euro ve Konferans Ligi gruplarına kaldığı için ise 2.94 milyon euro gelir elde etmişti.

Ayrıca ülke katsayısından 979 bin euro gelir kazanan Fenerbahçe, son 16 turuna kaldığı için ise 600 bin euro kazandı.

Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği için 1 milyon euro gelir elde eden Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da kasasına toplam 9.8 milyon euro koymuş oldu.

Fenerbahçe çeyrek finalde Olympiakos'u eleyip yarı finale kalsaydı 2 milyon euro daha gelir elde edecekti.

KONFERANS LİGİ GELİRLERİ NE KADAR?

Birinci ön eleme turu: 150.000 €

İkinci ön eleme turu: 350.000 €

Üçüncü ön eleme turu: 550.000€

Play-off turu elemesi: 750.000 €

Grup aşamasına katılma: 2.940.000 €

Grup aşamasında maç başı galibiyet: 500.000 €

Grup aşamasında maç başı beraberlik: 166.000 €

Grup aşamasında 1.: 650.000 €

Grup aşamasında 2.: 325.000 €

Eleme turu play-off'ları: 300.000 €

Son 16: 600.000€

Çeyrek final: 1.000.000 €

Yarı final: 2.000.000 €

İkincilik: 3.000.000 €

Şampiyon: 5.000.000 €

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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