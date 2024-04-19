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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe ile ilgili damga vuran sözler: Artık Fenerbahçeli değilim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Fenerbahçe ile ilgili damga vuran sözler: Artık Fenerbahçeli değilim

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fenerbahçe ile ilgili MKYK’da söylediği sözler gündem oldu. Erdoğan’ın artık Fenerbahçeli olmadığını ve Milli Takım’ı tuttuğunu söyleyerek espri yaptığı öğrenildi. Sözlerin gündem olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe ile ilgili ne dedi, artık Fenerbahçeli değil mi merak ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe esprisi! Seçimin ardından AK Parti MKYK’da istişareler devam ediyor. Son yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fenerbahçe ile ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN “FENERBAHÇELİ DEĞİLİM” ESPRİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce yaptığı açıklamaları ile Fenerbahçeli olduğu biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde 2024 Yerel Seçimleri’nin değerlendirilmesinin yapıldığı AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fenerbahçe ile ilgili yaptığı espri gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MKYK'da, "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" şeklinde bir espri yaptığı öğrenildi.

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre; seçimlere ilişkin diğer parti adaylarının seçimi nasıl kazandığına dair analizlerin yapılması önerisi MKYK gündemine taşındı ve bu öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Seçime ilişkin konuların yanı sıra futboldaki gelişmelerin de konuşulduğu toplantıda Erdoğan’ın "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" şeklinde bir espri yaptığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe ile ilgili sözler: Artık Fenerbahçeli değilim - 1. Resim

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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