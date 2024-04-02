Fenerbahçe ligden çekilmeme kararı aldı! Alınan kararı Ali Koç duyurdu

Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Fenerbahçe bugün toplandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ligden çekilme konusunda kararın da açıklanacağı toplantıda açıklamalarda bulundu. Taraftarlar Fenerbahçe ligden çekildi mi ya da çekilecek mi sorusuna cevap arıyordu. Ali Koç kararını açıkladı.

Fenerbahçe ligden çekildi mi? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ligden çekilmeye ilişkin kararı bugünkü genel kurul toplantısında paylaştı.

FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLDİ Mİ?

Fenerbahçe şu an için ligden çekilmeme kararı aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligden çekilme opsiyonunu 3 ay sonraki genel kurula kadar rafa kaldırdıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ligden çekilmeye ilişkin şu açıklamaya yaptı:

"Yaptığımız bütün görüşmelerde en az tercih edilen opsiyon, ligden çekilme olarak ifade edildi. Buradaki sebep ne hukuk taraf ne sportif taraf. Bu opsiyonu 3 ay sonraki Genel Kurul'a kadar masadan kaldırıyoruz."

UEFA ile görüştüklerini söyleyen Ali Koç futbol faaliyetlerinin askıya alınması durumunda ihtimalleri de açıkladı:

“Futbol faaliyetlerini şu anda hiç askıya almayı değerlendirmiyoruz. Yurt dışında bir organizasyona girelim, şimdiden onun tohumunu atalım görüşü var. Ancak faaliyetleri askıya almak tekrar en alt kümeden başlamak demek. Bunun da üstünden gelebiliriz tabii. Bir diğer görüş ise üst üste ligde 2 maça çıkmamak. UEFA'yla konuştuk ve gayri resmi görüş aldık. Seneye 2. ligdeyiz ama puanlarımız kaldı. Avrupa'da oynayabilir miyiz? UEFA, bu konuda yetkilinin federasyon olduğunu söyledi. Bu alternatifte Avrupa'nın ne olacağı belli değil.”

Ali Koç futbolcuların ve teknik ekibin ligden çekilmeye ilişkin düşüncelerini de paylaştı:

“Futbolcularımız, İsmail Kartal hocamız, takım menajerimiz hepsiyle bir odaya girdik ve konuştuk. Kaptanlar söz aldı, hocamız söz aldı. Onlar Trabzon'dan olağanüstü bir kenetlenmeye gelmişlerdi ve dediler ki sonuna kadar, emekleriyle, terleriyle mücadele edecekler. Şampiyon olacağız dediler.

Buraya geldiniz olağanüstü ama esas olay buradan çıkınca başlıyor. Hep beraber bu gece burada karar vereceğiz. Ligden çekilme durumunda hepinizi anlıyorum. Figüran olmamakla meydanı boş bırakmak arasındaki dengeyi de iyi anlamamız gerekiyor. Burada bazı görüşler var: Şampiyonluk şansımız devam ederken, yılmadan sezon sonuna kadar devam edelim. Kalan maçlara gençlerimizle çıkalım. Ligden çekilme durumunu gelecek sezon için değerlendirelim. Ligden çekilmeyelim görüşü çok ağır bastı. Ligden çekileceğimize faaliyetleri donduralım. Bir alt lige de insek aynı MHK, aynı TFF olacak. Benzer sorunları yaşayacağız diyenler oldu.”