Tarihi genel kurulda sürpriz pankart! Ali Koç'a jest yapıldı | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin bugün düzenlediği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi stadyumda "Yolu sen çizdin, birlikte yürüyeceğiz, sonsuza kadar" sözlerinin yer aldığı pankart açıldı.

Fenerbahçe Kulübünde çoğunluğun sağlanması halinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan Ali Koç ve futbol A takımının teknik direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadı'na geldi.

Statta düzenlenecek toplantı öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle futbol A takımı teknik direktörü İsmail Kartal, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde alana giriş yaptı.

Ali Koç ve İsmail Kartal'a, futbolculardan Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu da eşlik etti.

Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerini alan kongre üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı.

ALİ KOÇ'A DESTEK PANKARTI

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın yapıldığı Ülker Stadyumu'nda Ali Koç'a destek verilerek pankart açıldı.

Dev pankartta şu sözler yer aldı: Yolu sen çizdin, birlikte yürüyeceğiz, sonsuza kadar

EROL BİLECİK: MUAZZAM KALABALIK VAR

Fenerbahçe Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, kürsüye gelerek kongre üyelerine seslendi. Bilecik, dışarıda çok büyük bir kalabalık olduğunu, onların da stada girmesinin ardından genel kurul toplantısının başlayacağını açıkladı. Erol Bilecik "Dışarıda muazzam bir kalabalık var. Gerekli sayı ve daha fazla katılım için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Sonrasında anonsla Genel Kurul toplantımızı açacağız. Sabrınız için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.