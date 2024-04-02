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Zaniolo belirsizliği son buldu! Aston Villa'dan beklenen açıklama geldi

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Zaniolo belirsizliği son buldu! Aston Villa&#039;dan beklenen açıklama geldi

Spor Haberleri

Galatasaray'ın sezon başı Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun gelecek sezon hangi takımda olacağı merak ediliyor. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, İtalyan yıldızın son durumu için sürpriz bir çıkışta bulundu.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Aston Villa'ya 5 milyon euro bedelle kiralanan Nicolo Zaniolo'nun İngiltere macerası beklenen etkiyi oluşturmamıştı.

İlk 11'e girmekte zorlanan İtalyan yıldızın sezon sonunda Türkiye'ye geri dönerek İtalya'yan bir takıma transfer olacağı iddia edilmişti.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Zaniolo'nun son durumu için sürpriz bir açıklama yaptı.

Zaniolo belirsizliği son buldu! Aston Villa'dan beklenen açıklama geldi - 1. Resim

EMERY'DEN ZANİOLO AÇIKLAMASI: MUTLUYUM

Yıldız oyuncudan memnun olduğunu söyleyen İspanyol hoca, "Onunla çok mutluyum, şimdi onun zamanı geldi. Son iki ayda bir şeyler değişti ve bizim için daha iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Emery'in sözleri sonrası Zaniolo'nun Premier Lig'de kalıp, kalmayacağı merak ediliyor.

Ada ekibinde bu sezon 32 resmi maça çıkan Zaniolo, sadece 3 gol atabildi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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