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Haberler > Spor > Galatasaray'ın Hatayspor ilk 11'inde Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Muslera'nın 500.maçı, Buruk'un rekor gecesi...

Galatasaray'ın Hatayspor ilk 11'inde Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Muslera'nın 500.maçı, Buruk'un rekor gecesi...

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Galatasaray&#039;ın Hatayspor ilk 11&#039;inde Okan Buruk&#039;tan sürpriz tercih! Muslera&#039;nın 500.maçı, Buruk&#039;un rekor gecesi...

Spor Haberleri

Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 31.hafta maçında Hatayspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda kritik maçlardan biri olan bu karşılaşmada, teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de sürpriz bir tercih yapması bekleniyor. Öte yandan bu karşılama hem Buruk hem de Muslera için rekor maçı olacak.

Süper Lig'de 31.hafta maçında Galatasaray sahasında, Hatayspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışındaki önemli maçlardan biri olan bu karşılaşmada, sürpriz bir ilk 11 tercihi bekleniyor.

Galatasaray'ın Hatayspor ilk 11'inde Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Muslera'nın 500.maçı, Buruk'un rekor gecesi... - 1. Resim

MUSLERA VE OKAN BURUK'UN REKOR GECESİ

2011 yılında Lazio'dan transfer edilen Fernando Muslera, Galatasaray'da bir efsane olma yolunda ilerliyor. Hatayspor maçıyla, 500.kez sarı-kırmızılı formayı üzerine geçirecek olan Uruguaylı, Galatasaray’da en fazla resmi maç oynayan ve en fazla kupa kazanan yabancı futbolcu unvanlarını da elinde bulunduruyor.

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk Mircea Lucescu’nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisi rekoruna ortak olmuştu. Buruk, Hatayspor karşılaşmasından da galip ayrılırsa, bu rekoru tek başına elinde tutuyor olacak. 

Galatasaray'ın Hatayspor ilk 11'inde Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Muslera'nın 500.maçı, Buruk'un rekor gecesi... - 2. Resim

İŞTE İLK 11'LER

Buruk, sahaya çıkacak 11'i belirlerken, Kerem Aktürkoğlu için de kararını verdi. Aktürkoğlu'nun kulübeye çeken Buruk, iki yıldız ismi de ilk 11'e taşıdı.

İşte muhtemel 11'ler;

Galatasaray: Muslera, Barış, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi 

Atakaş Hatayspor: Erce, Kerim, Maksimovic, Burak, Ghoulam, Boudjema, Massagna, Rivas, Pedro, Dele Bashiru, Strandberg  

 

Düzenleyen:  - Spor
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