Transferi canlı yayında açıkladı! Galatasaray'ın gözdesi Rafa Silva'da flaş gelişme

Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için kadrosu yapılanmasını hazırlıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların radarındaki isimlerden biri Rafa Silva. Silva'nın transferi için Portekiz'den sürpriz bir açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Süper Lig'de 2 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Rafa Silva.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kendisine yöneltilen Rafa Silva soruları karşısında, iddiaları yalanlamamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir. Şu anda net bir isim üzerinde çalışma yok. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir. Serbest statüde birçok oyuncu çıkacaktır. Şu anda ben lige odaklandım ama oyuncu izleme departmanımızın hazırlıkları sürüyor. Bu sezonki performanslara göre mevkiler de birkaç hafta içinde netleşecektir"

Öte yandan Silva için Suudi Arabistan ekiplerinin de devrede olduğu biliniyor.

TRANSFERİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Portekiz futbolunun efsane isimlerinden Maniche, ülkesinde Final Cut adlı bir podcast yayınına katıldı ve Rafa Silva transferi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Silva'nın performansını değerlendiren Maniche, sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasına dikkat çekti.

Maniche şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezon Benfica için belirleyici ve üstün bir oyuncu olan Rafa'yı takımda tutmak, Benfica'nın büyüklüğüne yakışmayan oyunculara oynamaktan daha iyidir. Ve bence Benfica... Henüz Rafa ile bir anlaşmaya varmadılar mı bilmiyorum, muhtemelen evet. Artık bir oyuncu istemediğinde, Grimaldo'da olduğu gibi yapacak hiçbir şey yok"