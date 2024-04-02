Fenerbahçeli Samet Akaydın'ın bir hamle yaptı kızılca kıyamet koptu! Galatasaray ve Icardi paylaşımını beğenince...

Daha önce adı Galatasaray'la anılan sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydın, bu sezon devre arasında Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'a kiralanmıştı. Akaydın, X hesabından yaptığı bir Icardi beğenisiyle ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...

Devre arasında Fenerbahçe'den, Panathinaikos'a kiralık olarak gönderilen Samet Akaydın'ın yaptığı bir hamle sonrası kızılca kıyamet koptu. Akaydın, X hesabından Galatasaray ve Mauro Icardi temalı bir paylaşımı beğendi.

ORTALIK KARIŞTI

Akaydın'ın bu hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir tepki gösterdi. Tepkiler sonrası söz konusu beğeniyi geri çeken Akaydın ardından profilindeki yorumları da kapattı. Ancak Akaydın hala tepkilerin odağında.

Akaydın, sezon bitiminde sarı-lacivertlilere geri dönecek. Ancak Akaydın, İsmail Kartal'ın gelecek sezon kadro planlanmasında bulunmadığı için takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Akaydın, Adana Demirspor forması giydiği dönem hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın radarına takılmış, sarı-lacivertliler bir transfer çalımıyla Akaydın'ı renklerine bağlamıştı.