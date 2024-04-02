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Haberler > Spor > Hakemlere bir dokunan bin ah işitiyor! Flaş iddia: Onlar da yabancı hakem istiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Hakemlere bir dokunan bin ah işitiyor! Flaş iddia: Onlar da yabancı hakem istiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray...

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Hakemlere bir dokunan bin ah işitiyor! Flaş iddia: Onlar da yabancı hakem istiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Haberleri

Türk futbolunda son günlerde en çok konuşulan konu hakemler. Özellikle sızdırılan MHK toplantısı büyük bir skandal olarak patlak vermişti. Şimdilerde en çok konuşulan konu, maçların yabancı hakemlere teslim edilmesi. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da hakemler cephesinde durumlar karışık. İşte haberin detayları...

1 Mart tarihinde gerçekleştirilen MHK toplantısının görüntülerinin sızdırılması, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve son olarak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin yabancı bir hakeme teslim edilmesi talebi gündeme sık sık hakemleri getirmişti.

Hürriyet'in haberine göre; hakemlere bir dokuna bin ah işitiyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun kendilerine ve kulüplere ayrı konuştuğunu belirten hakemler, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlar kime fayda sağlıyorsa onlara odaklanmak gerektiğini düşünüyor.

Hakemlere bir dokunan bin ah işitiyor! Flaş iddia: Onlar da yabancı hakem istiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray... - 1. Resim

YAPAY ZEKADAN ŞİKAYETÇİLER

Çok tartışılan yapay zekayla hakem atama yönetiminden şikayetçi olan hakemler, TFF Başkanı’nın onayı olmadan atama yapılmasının imkansız olduğunu düşünüyor.

"ÇOCUKLARIMIZA SENİN BABAN KATİL DİYORLAR"

'Futbolun katili Türk hakemleri' tezahüratından dolayı bazı hakemlerin çocuklarına okullarda ‘senin baban katilmiş’ dendiğini söyleyen hakemler "Eskiden 4 Büyükler’in maçlarını hayal ederdik. FIFA kokartı rüyası kurardık. Ne heves, ne maç sevdamız kaldı! Hele 4 büyük maçı istemiyoruz, hatta Fenerbahçe ve Galatasaray maçına çıkacak olanlar, ‘kelle gidebilir’ psikolojisiyle göreve gidiyor." ifadelerini kullanıyor.

Hakemlere bir dokunan bin ah işitiyor! Flaş iddia: Onlar da yabancı hakem istiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray... - 2. Resim

"YABANCI HAKEMİ KABUL EDİYORUZ"

Son günlerde sık sık gündeme gelen yabancı hakem konusunda olumlu görüş beyan eden hakemler, can güvenlikleri ve sürekli ağır eleştiren uzaklaşmak adına bunu kabul ettiklerini belirtti. 

Düzenleyen:  - Spor
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