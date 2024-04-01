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Haberler > Spor > Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Vicdanınıza sığıyor mu?

Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Vicdanınıza sığıyor mu?

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Galatasaray&#039;dan TFF&#039;ye sert tepki: Vicdanınıza sığıyor mu?

Spor Haberleri

Galatasaray, bugün Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için yapılan PFDK sevklerine tepki göstererek, "TFF boyun eğmiştir" açıklamasında bulundu.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı sevklere tepki gösterdi.

Sarı kırmızılılar, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yapılan ve yapılmayan sevkler; Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne kadar basiretsiz, adaletsiz, baskılara ve tehditlere  boyun eğen bir tutum içinde olduğunu bir kez daha açıkça gözler önüne sermiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve kurulları, son 2 sezondur gerek saha içinde gerek saha dışında tamamen bir kulübün ve bir şahsın baskılarına boyun eğmiştir. Şımarık ve fütursuz bu şahsın, hukuku sürekli ayaklar altına almasına müsaade etmiştir.

Gerek hakem hatalarında gerek disiplin sevklerinde verilen tüm kararlarda baskıya boyun eğmiş, hiçbir zaman adaletten yana tutum sergileyememiştir. Futbolun sahanın içinde kalması gereken adaleti hiçbir zaman tesis edememiştir. Bu yöneticiler ve kurulların, korku ve kaygıyla verdikleri tüm kararlar futbol tarihinde bir kara leke olarak anılacak ve toplum tarafından her zaman yargılanacaktır.

Yine de bir umutla o koltuklarda oturan herkese soruyoruz: Hala orada olmak, görevinizi yapar gibi davranmak vicdanınıza sığıyor mu?

 

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Düzenleyen:  - Spor
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