Ayrılık çanları çalıyor! Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinde olan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Takımda sık sık taraftarın eleştirilerinin odağında kalan Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılacağı iddia edilirken, yeni takımı da böyle duyuruldu. İşte haberin detayları...

Galatasaray'da, zaman zaman en çok eleştirilen isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılara veda ediyor. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımı.

Galatasaray'da eleştirilerin odağında isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz ocak ayında oynanan Gaziantep FK maçında oyundan çıkarken protesto edilmiş ve ıslıklanmıştı. Aktürkoğlu'nun yüzündeki hayal kırıklığı kameralara böyle yansımıştı.

"ARTIK GİTME VAKTİ"

Aktürkoğlu, kulüp dergisine verdiği röportajda da ayrılık için ilk sinyalleri vermiş ve "Artık Avrupa'ya gitme zamanım geldi" ifadelerini kullanmıştı.

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan basınında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre; Serie A ekiplerinden AS Roma, Aktürkoğlu için devreye girdi. Çizme ekibi, Aktürkoğlu transferinin yaz transfer döneminde netlik kazanmasını bekliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim ise oyuncu için en az 15 milyon Euro'yu kasasına koymayı bekliyor.