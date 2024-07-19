Fenerbahçe Lugano'yu yenerse Rangers, Slavia Prag, Salzburg veya Lille ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Lugano'yu mağlup etmesi durumunda Fenerbahçe'nin 3. elem turunda kimle karşılaşacağı belli oldu.

2024-2025 sezonunun Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasına sayılı günler kaldı.

23 Temmuz Salı günü temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

21.30'da başlayacak olan maç İsviçre'nin Thun şehrinde bulunan Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak.

Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda düzenlenecek.

Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin galip gelmesi durumunda hangi takımla eşleşeceği taraftarlar tarafından merak ediliyor.

FENERBAHÇE LUGANO'YU YENERSE KİMLE EŞLEŞECEK?

Sarı-lacivertliler oynanacak olan maçlarda Lugano'yu yenerse UEFA Şampiyonlar Ligi 3. elem turuna yükselecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ise Rangers, Slavia Prag, Salzburg veya Lille ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin kesin olarak kimle karşı karşıya geleceği ise UEFA tarafından 22 Temmuz Pazartesi günü yapılacak olan kura çekiminin ardından belli olacak.