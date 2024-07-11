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Fenerbahçe'nin 2024-2025 maç takviminde Beşiktaş derbisi 15. haftada yer aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin 2024-2025 maç takviminde Beşiktaş derbisi 15. haftada yer aldı
Tff, Süper Lig, Fenerbahçe - Beşiktaş, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün 14.00'te başlayan fikstür çekiminin ardından takımların derbi tarihleri belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen fikstür çekimi sonucunda FB-BJK derbisinin günü belli oldu. Taraftarlar Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hangi stadyumda oynanacak, saat kaçta araştırılmıştı.

11 Temmuz günü 14.00'te TFF tarafından yapılan Süper Lig fikstür çekimiyle beraber dört büyüklerin derbi günleri de paylaşıldı. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ne zaman maçı olduğu ise taraftarın gündeminde yer aldı.

Bugün çekilen fikstür çekiminin sonucunda FB - BJK derbisinin saati ve gününe dair bilgiler netleşti.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 15. haftada oynanacak. GS- FB derbisi ise 6. haftada oynanacak.

Lig'de 1. hafta fikstürü şöyle:

Sivasspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Çaykur Rizespor - Rams Başakşehir
Kasımpaşa - Konyaspor
Galatasaray - Atakaş Hatayspor
Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Göztepe
Samsunpor - Beşiktaş
Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK

SÜPER LİG 2024-25 FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU MU?

Bugün gerçekleşen fikstür çekimi sonucu yeni sezonda maçların oynanacağı tarih belli oldu.

TFF tarafından yapılan açıklama şöyle olmuştu:

"Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak olan fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacaktır. Fikstür çekimi boyunca görüntülü yayın, sadece yayıncı kuruluş tarafından yapılacaktır. Fuaye alanındaki mix-zone'da röportaj imkanı olacaktır."

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024-25?

Süper Lig'de sezon 9-10-11-12 Ağustos'ta başlayıp 20-21-22-23 Aralık'ta sona erecek. 2. yarı 3-4-5-6 Ocak'ta başlarken 1 Haziran'da bitecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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