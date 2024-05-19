Galatasaray bu akşam maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2024 15:11 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 15:25 - Güncelleme:

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan dev derbiye saatler kala GS ve FB hangi durumda şampiyon olur merak edildi. Şu an 99 puan ile lider olurken Fenerbahçe 93 puan ile ikinci sırada. Galatasaray ne olursa şampiyon olur, kaç kaç kazanması gerekiyor gibi sorular araştırıldı.