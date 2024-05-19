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Galatasaray bu akşam maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray bu akşam maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek
Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan dev derbiye saatler kala GS ve FB hangi durumda şampiyon olur merak edildi. Şu an 99 puan ile lider olurken Fenerbahçe 93 puan ile ikinci sırada. Galatasaray ne olursa şampiyon olur, kaç kaç kazanması gerekiyor gibi sorular araştırıldı.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği derbi bugün 19.00'da başlayacak. Şampiyonluğa yakın olan Galatasaray 99 puandayken 1 puan şampiyonluğa yetecek. Fenerbahçe ne olursa şampiyon olur merak edildi.

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala GS 99 puan ile devam ederken bugün oynanacak karşılaşmayı kazanması veya berabere bitmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. 

Fenerbahçe'nin ligi kazanması için ise bugün oynanacak mücadeleyi kazanması ve rakibinin Konyaspor maçında yenilmesi gerekiyor. Konyaspor mağlubiyetinin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe ikili averaj ile öne geçecek.

Galatasaray bu akşam maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek - 1. Resim

Mücadele bugün 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak. Muhtemel kadroların ise şöyle olması bekleniyor:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Ziyech, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi - Samuel, Oosterwolde, Çağlar, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler olurken VAR'da İtalyan hakem Fabio Maresca görev alacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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