Galatasaray Hatayspor maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig’de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray kendi evinde Hatayspor’u konuk ediyor. Maçta ilk yarı Icardi’nin 12. dakikada attığı gol ile 1-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı. Taraftarlar Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Galatasaray Hatayspor maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…
Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç, golleri kimler attı? Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig’de bu hafta Hatayspor’u konuk ediyor.
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, BİTTİ Mİ?
Galatasaray Hatayspor maçı sarı-kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğü ile devam ediyor. Galatasaray’ın golünü 12. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
GALATASARAY – HATAYSPOR MAÇI DEVAM EDİYOR
Galatasaray – Hatayspor maçı bu akşam saat 20.30’da başladı. Maç Galatasaray’ın sahası RAMS Park’ta oynanıyor.
Galatasaray – Hatayspor maçında Ali Şansalan düdük çalıyor. Şansalan’ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Mehmet Kısal yapıyor. Maçta VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapıyor.
Galatasaray – Hatayspor maçının 11’leri şu şekildedir:
Galatasaray’ın 11’i: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.
Hatayspor’un 11’i: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Dele-Bashiru, Ömer Faruk, Rivas, Halil, Strandberg.
Kaynak: Türkiye Gazetesi