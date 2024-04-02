Galatasaray Hatayspor maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Nisan 2024 21:37 - Güncelleme: 2 Nisan 2024 21:40 - Güncelleme:

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Trendyol Süper Lig’de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray kendi evinde Hatayspor’u konuk ediyor. Maçta ilk yarı Icardi’nin 12. dakikada attığı gol ile 1-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı. Taraftarlar Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Galatasaray Hatayspor maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…