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Haberler > Haberler > Galatasaray Hatayspor maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor

Galatasaray Hatayspor maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray Hatayspor maçı 1-0&#039;lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray kendi evinde Hatayspor’u konuk ediyor. Maçta ilk yarı Icardi’nin 12. dakikada attığı gol ile 1-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı. Taraftarlar Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Galatasaray Hatayspor maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…

Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç, golleri kimler attı? Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig’de bu hafta Hatayspor’u konuk ediyor.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, BİTTİ Mİ?

Galatasaray Hatayspor maçı sarı-kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğü ile devam ediyor. Galatasaray’ın golünü 12. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray Hatayspor maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor - 1. Resim

GALATASARAY – HATAYSPOR MAÇI DEVAM EDİYOR

Galatasaray – Hatayspor maçı bu akşam saat 20.30’da başladı. Maç Galatasaray’ın sahası RAMS Park’ta oynanıyor.

Galatasaray Hatayspor maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor - 2. Resim

Galatasaray – Hatayspor maçında Ali Şansalan düdük çalıyor. Şansalan’ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Mehmet Kısal yapıyor. Maçta VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapıyor.

Galatasaray Hatayspor maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor - 3. Resim

Galatasaray – Hatayspor maçının 11’leri şu şekildedir:

Galatasaray’ın 11’i: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.

Hatayspor’un 11’i: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Dele-Bashiru, Ömer Faruk, Rivas, Halil, Strandberg.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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