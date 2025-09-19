Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürüne Liverpool karşılaşmasıyla devam edecek. İlk haftada aldığı ağır yenilginin ardından sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde sahaya çıkacağı mücadelede ilk galibiyetini arayacak.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Liverpool karşılaşması, 30 Eylül Salı günü 22.00'de oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip için bu maç hem moral hem de puan tablosunda üst sıralara çıkabilmek açısından kritik öneme sahip olacak.

Liverpool ise ilk maçında Atletico Madrid'i 3-2 mağlup ederek gruplara iyi bir başlangıç yaptı. İngiliz temsilcisi, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek avantajını sürdürmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki mücadele Avrupa futbolunun dev kapışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Rams Park'ta oynanacak. Bu karşılaşmada da Galatasaraylı taraftarların tribünleri tamamen doldurması bekleniyor.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen taraftarlar, bilet satış tarihini araştırıyor. Maç biletleri henüz satışa çıkmadı ancak karşılaşmadan 3-4 gün önce satışa sunulması bekleniyor. Satışa çıkmasının ardından biletlerin kategorileri ve fiyatları da netlik kazanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni 36 takımlı formatında ilk hafta tamamlandı. Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu. Aslanlar, 36 takımın yer aldığı sıralamada 35. sırada yer alıyor.

Liverpool ise Atletico Madrid'i 3-2 mağlup ederek puanını 3'e yükseltti. Yeni format gereği her takım 8 farklı rakiple karşılaşıyor ve toplam puan tablosunda ilk 24 sırada yer alanlar üst tura çıkıyor. Galatasaray, Liverpool karşısında alacağı bir galibiyetle toparlanmak ve üst tura kalma şansını artırmak istiyor.