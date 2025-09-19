Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Can Uzun kaç yaşında nereli, hangi takımda oynuyor? Gol sevinci olay oldu, işte ilk açıklaması
Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Türk asıllı futbolcu Can Uzun, Galatasaray'a attığı gol sonrası yaptığı sevinç ile gündem oldu. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Can Uzun merak edildi, kimdir, kaç yaşında, nereli, nerede oynar? Öte yandan kendisinden de açıklama geldi, son dakika Galatasaray haberinin detayı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt, temsilcimiz Galatasaray'ı sahasında konuk etti. Dev maç karşı takımın 5-1 üstünlüğü ile sona erdi. Ezici skor kadar rakip takımın Türk asıllı olan oyuncusu Can Uzun'un gol sevinci maça damga vurdu. Peki Can Uzun kim, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, aslen nereli? İşte detaylar... 

CAN UZUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Futbolcu Can Uzun, 2005 yılında Almanya'da doğdu. 20 yaşındaki Can Uzun hem Türk hem de Alman vatandaşıdır. Aslen nereli olduğu merak ediliyordu, Can aslen Rizelidir. 

CAN UZUN HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?

Çifte vatandaşlığı olan Can Uzun Almanya Milli Takımı'nda forma giyiyor.  A Milli Takım düzeyinde hangi ülkeyi seçeceği futbol camiasında uzun süre tartışma konusu olmuştu.  

CAN UZUN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR? 

Can Uzun, futbol kariyerine Almanya'da başlamış ve ilk profesyonel adımlarını Nürnberg altyapısında atmıştır. Burada gösterdiği performansla kısa sürede dikkat çekmiş, hem forvet hem de kanat bölgesinde oynayabilme yeteneğiyle öne çıkmıştır. Genç yıldız, sezon başında 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nürnberg'den Frankfurt'a transfer olmuştur. Bu sezon Frankfurt formasıyla çıktığı 23 maçta 5 gol atıp 2 asist yaparak beklentileri karşılamayı başarmıştır.   

GALATSARAY'A ATTIĞI GOL SONRASI İLK AÇIKLAMA

Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçına damga vuran anlardan biri ise Can Uzun 45+2'de attığı gol sevinci olmuştu. Genç oyuncu  tribünlere yönelerek 'sus' işareti yapmıştı. Türk taraftarların tepkisini çeken bu sevinç sonrası Can Uzun'dan açıklama geldi. İfadeleri şu şekilde; "Dün yaptığım gol sevinci Galatasaray ya da taraftarlarını hedef alan bir şey değildi. Golüm sonrası spontane şekilde gelişmiş bir kutlamaydı. Ülkemin bir takımına asla bu şekilde saygısızca davranmam."  

