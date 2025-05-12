Galatasaray Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? ZTK final maçı bilet fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2025 11:11 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 11:11 - Güncelleme:

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıkacağı tarih merak ediliyor. 14 Mayıs'ta Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri için taraftarlar heyecanla bilet fiyatlarını ve satış bilgilerini bekliyor.

Galatasaray ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelmeye hazırlanırken taraftarların gözü TFF'den gelecek bilet duyurusunda. 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin biletleri ve fiyat bilgisi merak konusu. GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? TFF, Galatasaray Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final maçının bilet satış tarihi belli oldu. 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu. Her iki takımın da geniş taraftar kitlesine sahip olması nedeniyle biletlerin satışına olan ilgiyi artırıyor. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının biletleri Passo'da satışa çıktı. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI? Trabzonspor-Galatasaray final maçının biletleri Passo üzerinden satışa sunuldu. Bilet fiyatları 1.500 TL ile 750 TL arasında değişiyor. ZTK FİNAL BİLETLERİ NE KADAR? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Trabzonspor maçı bilet fiyatları belli oldu. GALATASARAY A.Ş. VIP TRİBÜNÜ - 1.500 TL TRABZONSPOR A.Ş. MARATON TRİBÜNÜ - 1.500 TL GALATASARAY A.Ş. KUZEY TRİBÜN - 750 TL TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Trabzsonspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final maçı, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, ATV'de ekrana gelecek. Maçın kazananı, Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı elde edecek. İlgili Haber Galatasaray'dan şaşırtan kutlama planı! Rota ne Florya ne de Rams Park...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan