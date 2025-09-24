Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > YKS ek yerleştirme başvuru ücreti ne kadar? 2025 YKS ek tercih süreci başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ek yerleştirme sürecinin başlayacağı tarihi duyurdu. Ardından "YKS ek yerleştirme başvuru ücreti ne kadar?" sorusu gündeme geldi.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy 2025-YKS ek yerleştirme işlemlerinin 25-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.

Bu süre zarfı içinde adaylar başvuru ücretlerinin yatırılması bekleniyor. Başvuru ücretlerini belirtilen tarihlerde yatırmayanların tercihleri geçersiz sayılacaktır. Peki, YKS ek yerleştirme başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...

YKS ek yerleştirme başvuru ücreti ne kadar? 2025 YKS ek tercih süreci başlıyor - 1. Resim

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ek tercihlerinde ücret ödenmektedir. 2025 yılı için YKS ek tercih ücreti 130 TL'dir. Ücretini yatırmayan adayların tercih yapamayacak.

Ödemeler, anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından, ATM’lerden veya ÖSYM’nin e-Ödemeler sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

YKS ek yerleştirme başvuru ücreti ne kadar? 2025 YKS ek tercih süreci başlıyor - 2. Resim

YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, ÖSYM'nin ÖSYM'nin https:ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapabilecek. 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında en fazla 24 tercih hakkı tanınacak.

