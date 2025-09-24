2025 YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? ÖSYM duyurdu

Üniversite hayalini erteleyen ya da yerleşemeyen adaylar için beklenen haber geldi. 2025 YKS ek tercih süreci ve tarihleri duyuruldu. Peki, 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlıyor?

2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM’nün resmi duyurusuna göre 2025 YKS ek tercih işlemleri 25 Eylül 2025 saat 14.00’da başlayacak ve 30 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden ya da ÖSYM mobil uygulaması ile bireysel olarak yapacaklar.

Ek yerleştirme sürecinde, ilk yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar tercih edilebilecek.

2025 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM duyurusuna göre, 2025 yılı ek tercih ücreti 130,00 TL olarak belirlendi. Bu ücret 1 Ekim 2025 saat 23:59’a kadar yatırılabilir. Ücret ödenmemesi durumunda adayların tercihleri geçersiz sayılacak.

EK YERLEŞTİRMEDE TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ KURALLAR

1- Ek yerleştirmede esas kurallardan biri, merkezi yerleştirmede halihazırda bir programa yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için tercih yapamazlar. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-YKS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2- Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt

yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans

programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan

adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı

hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

Depremzede adaylar, 34 yaşını tamamlamış kadınlar, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar

için ayrılan kontenjanlar da Tablo-3 ve Tablo-4'ün ilgili sütununda gösterilmiştir. Bu kontenjanlardan yararlanma

hakkı olan adayların programın ilgili kontenjanın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olmaları

gerekmektedir.

3. 2025-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için

tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.